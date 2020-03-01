مخرج إيراني ممنوع من السفر يفوز بجائزة "الدب الذهبي"

منح مهرجان برلين السينمائي، أمس السبت، جائزة "الدب الذهبي" للمخرج الإيراني محمد رسولوف عن فيلمه "لا يوجد شر" (ذير إز نو إيفِل)، والذي ينتقد موضوع عقوبة الإعدام في إيران.

ومنع رسولوف من السفر خارج إيران، الأمر الذي حرمه من حضور المهرجان وتسلّم جائزته، وحُكم على رسولوف العام الماضي بالسجن مدة عام بتهمة "التعرض لأمن الدولة"، مما أسفر ذلك عن منعه من صناعة الأفلام مدى الحياة.

ولا يزال رسولوف بانتظار تنفيذ الحكم الصادر ضده، وكانت السلطات قد صادرت جواز سفره عام 2017 بعد عرض فيلمه "رجل نزيه" الذي يهاجم الفساد، خلال مهرجان كان.

وقال المنتج فرزاد باك الذي تسلّم الجائزة نيابةً عنه إنه" تمنيت أن يكون محمد هنا بنفسه، لكن للأسف ليس مسموحا له بمغادرة البلاد..وأود أن أشكر الممثلين وأفراد طاقم الفيلم المدهشين الذين خاطروا بحياتهم ليكونوا في هذا الفيلم الذي صُوّر سرًا"

وكتبت مجلة "فارايتي" السينمائية أن الفيلم هو بمثابة "سلسلة حكايات رمزية أخلاقية وكافكاوية حول عقوبة الإعدام في إيران ومنفذيها، وقد صُنِع في تحد صريح للقيود التي فرضتها الحكومة عليه".

ويسرد الفيلم أربع حكايات شخصية مترابطة لجلادين وعائلات محكومين بالإعدام، وقال رسولوف في بيان إنه "آسف لأنه لن يكون بمقدوري الحضور إلى برلين لمشاهدة الفيلم إلى جانب الجمهور، ومع ذلك فان الحق بالاختيار بين أن أكون حاضرا أو غائبا في المهرجان هو ببساطة ليس ملكي...وفرض قيود من هذا النوع يفضح بشكل جلي الطبيعة الاستبدادية وغير المتسامحة للحكومة الإيراني".

وشارك باستلام الجائزة المنتج الإيراني، كافيه فارنام الذي تَوَجّه بكلمته إلى جائزة "الدب الذهبي" قائلا "أريد أن اطلب منك أن تعانق محمد (...) معلمي وصديقي وأن تقول له: محمد، أنت لست وحدك".

وتجدر الإشارة إلى أنه من الدارج أن يتم استهداف السينمائيين في إيران بالمنع والتقييد والتهديد بالسجن.