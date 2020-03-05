  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

كورونا يهدد طرح فيلم "جيمس بوند" في بريطانيا

تاريخ النشر: 05/03/2020 - 12:44

كورونا يهدد طرح فيلم "جيمس بوند" في بريطانيا
ملصق فيلم "جيمس بوند" (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

شهد قطاع الترفيه في بريطانيا اضطرابا إثر فيروس كورونا أدى إلى إلغاء فعاليات وأثيرت مخاوف بشأن توقيت طرح أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند.

وألغت شركة "والت ديزني" بعض الفعاليات التي كانت ستقام للترويج في أوروبا لإطلاق قناة "ديزني بلس" التي ستنافس "نتفليكس" و"أمازون برايم" وستعرض مسلسل "ذا ماندلوري" الأحدث في سلسلة أعمال حرب النجوم.

وكان من المنتظر أن يسير مشاهير وتنفيذيون على البساط الأحمر في لندن اليوم الخميس للترويج للقناة التي تبث عبر الإنترنت وستصبح متاحة للمشاركين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بدءا من 24 آذار/ مارس.

وقالت ريد إكسبديشنز المنظمة لمعرض لندن للكتاب، أمس الأربعاء إنه تم إلغاء المعرض الذي يشكل ملتقى للناشرين ويجذب 25 ألف زائر من أكثر من 100 دولة ، وكان المعرض سيقام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من مارس/ آذار.

كما أبدى رواد دور السينما مخاوفهم بشأن توقيت إطلاق الفيلم الجديد من سلسلة جيمس بوند "نو تايم تو داي" (لا وقت للموت) الذي يعتبر أحد أكبر الأحداث الترفيهية في 2020.

وكان مقررا إطلاق الفيلم الذي يقوم ببطولته دانيل كريج في الثالث من نيسان/ أبريل لكن اثنين من مواقع متابعة أخبار شخصية الجاسوس الشهير خاطبا شركات الإنتاج المسؤولية عن الفيلم لتأجيل طرحه خشية صدور قرار بغلق دور السينما بحلول ذلك الوقت.

وسجلت بريطانيا 51 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن مع تحذير يوم الثلاثاء من أن أكثر من خمس الموظفين قد يغيبون عن العمل عند بلوغ التفشي ذروته.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#قطاع الترفيه
#بريطانيا
#جيمس بوند

حوارات

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"ادخلوها بسلام": ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي
"ادخلوها بسلام": ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي

2020-03-02

"الرجل الخفي" يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية
"الرجل الخفي" يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية

2020-03-02

انقسام بين نجوم هوليوود حول المرشح الديمقراطي الأفضل
انقسام بين نجوم هوليوود حول المرشح الديمقراطي الأفضل

2020-03-01

الأكثر قراءة

سيناريوهات ما بعد الانتخابات: الإطاحة بنتنياهو وانشقاق غانتس

سيناريوهات ما بعد الانتخابات: الإطاحة بنتنياهو وانشقاق غانتس

2020-03-04
1177 طالبا بالحجر:

1177 طالبا بالحجر: "لا يمكن منع انتشار واسع لكورونا بإسرائيل"

2020-03-04
كيف نجح نتنياهو في تعزيز قوة الليكود؟

كيف نجح نتنياهو في تعزيز قوة الليكود؟

2020-03-04
نتنياهو: نحن بأوج وباء عالمي والقادمون من أوروبا يدخلون لحجر

نتنياهو: نحن بأوج وباء عالمي والقادمون من أوروبا يدخلون لحجر

2020-03-04
وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15

وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15

2020-03-04