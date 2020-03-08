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السوري رميح يفوز بـ" أحلى صوت" في برنامج "ذا فويس كيدز"

تاريخ النشر: 08/03/2020 - 14:32

السوري رميح يفوز بـ" أحلى صوت" في برنامج "ذا فويس كيدز"
السوري محمد إسلام رميح بجائزة "أحلى صوت" (تويتر)
عرب ٤٨ / رويترز

نال السوري، محمد إسلام رميح جائزة "أحلى صوت"، أمس السبت، في الموسم الثالث لبرنامج "ذا فويس كيذر" المخصص للأطفال من سن سبعة أعوام إلى 14 عاما والذي تبثه قنوات "إم. بي. سي" التلفزيونية.

وفاز رميح من فريق الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم متفوقا في المرحلة الأخيرة على مشتركين آخرين كانا يتسابقان تحت إدارة الفنانين اللبناني عاصي الحلاني والفنان المصري محمد حماقي.

وغنى رميح أغنية "ألف ليلة وليلة" للراحلة أم كلثوم، وعلقت الفنانة عجرم على صوته قائلة "أشعر أن محمد رجل صغير، صوته مميز للغاية إحساسه وصوته بيسرقوا القلب والعين، إحساسك وصوتك وموهبتك أكبر من عمرك...أنا شايفه حالي فيك كتير"وغنت عجرم مع فريقها أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي".

وأدى المشترك اللبناني محمد إبراهيم من فريق عاصي الحلاني أغنية الفنانة وردة الجزائرية "الوداع" ما استدعى تقييما عاليا من الحلاني الذي وصفه بانه "ظاهرة".

وقال الحلاني إن من يستمع ويشاهد إبراهيم الطفل سوف يعتقد أنه يستمع إلى رجل يغني منذ 40 عاما، مضيفًا أن "محمد يتقمّص الغنية، نادرا أن تجد أحدا لديه إحساسه، هو يعلمنا".

أما المتسابقة المصرية، ياسمين أسامة من فريق محمد حماقي غنت في العرض النهائي أغنية "أنا في انتظارك" لأم كلثوم، وعلق حماقي على أدائها بقوله إن "عظمة على عظمة، أنا شايف فيكي مستقبل مصر في الغناء، امتداد طبيعي لكل عظماء مصر، غناكي فيه كل حاجة، وضحكتك حلوة، وفيه تقل وحنية وإحساس، وأنا عندي بنت وبتمنى إنها تطلع زيك".

وقالت الفنانة نانسي عجرم إن كل الأطفال الذين مروا في البرنامج شكلوا أحلى صوت لكن قانون البرنامج يفرض اختيار واحد فقط بقولها إن "هؤلاء الأطفال أعطونا الأمل بالحياة في أن بكرا أحلى ..هم جيل المستقبل الواعد".

وقد ظهر الأطفال خلال البرنامج بالألوان الزاهية وعبارات التفاؤل وعبرت المشتركة الطفلة ياسمين أسامه عن تفاؤل الأطفال بالقول إن "الحياة أسهل لما بتضحك"، وبجانب اللقب يفوز محمد إسلام بجائزة البرنامج وهي تسجيل أغنية خاصة مع تصوير فيديو كليب.

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