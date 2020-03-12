إصابة توم هانكس وزوجته ويلسن بفيروس كورونا

أعلن الممثل الأميركي، توم هانكس على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، أنه وزوجته ريتا ويلسن الموجودان في أستراليا حاليا مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكتب توم هانكس البالغ من العمر 63 عاما أنه "شعرنا ببعض التعب كما لو أننا نعاني من نزلة برد (...) ولقطع الشك باليقين، خضعنا للفحوص اللازمة واكتشفنا أننا مصابان بفيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أنهما سيبقيان في الحجر الصحي في المستشفى.

وأضاف هانكس في منشوره المرفق بصورة لسلة المهملات في المستشفى مع قفاز للاستخدام الواحد "ماذا نفعل الآن؟ لدى السلطات الطبية بروتوكولات يجب اتباعها. سنخضع للاختبارات والفحوص والعزل طالما كان ذلك ضروريا للصحة العامة. لا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به".

ووفقا لوسائل الإعلام الأميركية المتخصصة، هانكس عانى من مرض السكري مع زوجته في أستراليا للتحضير لتصوير فيلم يدور حول المعني الشهير إلفيس بريسلي. وفي الفيلم، يؤدي الممثل الحائز جائزتي أوسكار دور مدير أعمال بريسلي "الكولونيل" الشهير توم باركر، وتوقف تصوير الفيلم في الوقت الراهن لتحسين الوضع.

وأرسلت استوديوهات "وورنر براذرز" المنتجة للفيلم بيانا لوكالة فرانس برس جاء فيه "علمنا أن أحد المشاركين في الفيلم الذي يصور في أستراليا مصاب بفيروس كورونا" من دون تسمية توم هانكس.

وأضافت "نحن نعمل مع الوكالات الصحية الأسترالية المتخصصة لتحديد أي شخص قد يكون تواصل معه مباشرة".