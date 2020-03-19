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إيطاليا: من صناعة الملابس الفاخرة للأقنعة الواقية وقاية من كورونا

تاريخ النشر: 19/03/2020 - 11:21

إيطاليا: من صناعة الملابس الفاخرة للأقنعة الواقية وقاية من كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

بدأت دور الأزياء في منطقة بييمونتي الإيطالية لصناعة الملابس الفاخرة، اليوم الخميس، بإنتاج أقنعة قماشية استجابة للنقص في هذه السلعة إيطاليا، الدولة الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

وقال مدير أحد مصانع شركة "ميروليو" في غوفوني في منطقة بييمونتي فابريتسيو ساكو إنه "قررنا الأسبوع الماضي أن نتحرك عندما رأينا أن ثمة نقصا في الأقنعة الواقية".

وأوضحت مسؤولة المشغل في مصنع ألغرازييلا بالدينو في ألبا أنه "ننجح في إنتاج حوالى 500 قناع في اليوم".

يتكيف عمال ميروليو الذين يضعون الأقنعة مع الكارثة الصحية التي تهز بلادهم، وهم عادة ما يصنعون ملابس فاخرة لإيلينا ميرو وهي علامة تجارية متخصصة في الأزياء الراقية للنساء البدينات.

وأضاف ساكو "يمكن استخدام هذا القناع في العمل كما أنه يوفر حماية للأشخاص الذين يتنقلون كثيرا لأنه يقيم نوعا من الحاجز ضد القطرات الصغيرة، وهو ليس مصنوعا في سياق الطبي لكنه حاجز ضد قطرات اللعاب من داخل القناع وخارجه".

وبين ساكو أنه "كان لدينا في المصنع قطن غوتس+ (معيار النسيج العضوي العالمي)، ففكرنا في إنتاج قماش مضاد للقطرات وتقديمه إلى المنطقة (بييمونتي) التي أظهرت حماسة كبيرة على الفور. بدأنا عملية الإنتاج يوم الجمعة، ونحن نصنع 25 ألف متر من هذا القماش يوميا ثم يحول إلى أقنعة".

وقال ساكو إنه "يرن الهاتف يوميا طوال الوقت. نحن نجهز أنفسنا، وسنحصل على قماش "غوتس" من أي مكان نجده هذا الأسبوع، ثم سنحاول العثور على المزيد منه كي لا نتوقف عن إنتاج تلك الأقنعة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#دور الأزياء
#بييمونتي
#صناعة الملابس الفاخرة
#إنتاج أقنعة قماشية

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