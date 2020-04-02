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سلسلة كتب "هاري بوتر" تقدمها المؤلفة بالمجان

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 09:33

سلسلة كتب "هاري بوتر" تقدمها المؤلفة بالمجان
(توضيحية) pixabay
عرب ٤٨ /رويترز

قدمت المؤلف البريطانية، أمس الأربعاء، جيه كيه رولينج، سلسلة كتب هاري بوتر مجانا في تطبيقات الكتب الإلكترونية، تشجع العامة على القراءة، خلال فترة العزل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت رولينج أمس أن الجزء الأول من السلسلة وهو بعنوان "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" (هاري بوتر آند ذا فيلوسفرز ستون) سيتاح مجانا في جميع أنحاء العالم ككتاب رقمي وصوتي خلال شهر نيسان/ أبريل في إطار مبادرة لمساعدة الأهالي والمدرسين والقائمين على الرعاية للترفيه عن الأطفال المحبوسين في منازلهم.

وستكون متبها الصوتية متاحة باللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية واليابانية وستكون النسخة التي سردها الممثل البريطاني، ستيفن فراي بصوته متاحة في أميركا الشمالية للمرة الأولى.

وسيستهدف موقع جديد باسم "هاري بوتر آت هوم" القراء الصغار وسيكون جزءا من موقع "ويزاردينج وورلد دوت كوم" وهو الموقع الرسمي لمحبي سلسلة هاري بوتر وسلسلة أفلام "فانتاستيك بيستس" التي تدور أحداثها في نفس العالم.

وأصبحت سلسلة هاري بوتر ظاهرة لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم في مجال أدب الطفل وبيع ما يربو على 500 مليون نسخة منها بترجمات إلى 80 لغة وحققت سلسلة الأفلام المستوحاة من قصص الساحر الصغير سبعة مليارات دولار في شباك التذاكر.


#هاري بوتر
#رولينج جيه كيه
#فيروس كورونا
#كورونا

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