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كورونا: المغنية الأميركية بينك تعلن شفائها وتتبرع بمليون دولار

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 11:47

كورونا: المغنية الأميركية بينك تعلن شفائها وتتبرع بمليون دولار
المغنية الأميركية بينك (أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

أعلنت المغنية الأميركية بينك عن شفائها من فيروس كورونا، أمس الاحد بعدما أصيبت قبل أسبوعين، وتبرعت بينك بمليون دولار إلى مستشفيات في الولايات المتحدة، وتبرعت بينك بمليون دولار إلى مستشفيات في الولايات المتحدة.

وكتبت على تطبيق "إنستغرام" أن "قبل ثلاثة أسابيع ظهرت علي أنا وابني جيمسون البالغ من العمر ثلاث سنوات أعراض كوفيد-19. لحسن الحظ طبيبنا للرعاية الأولية استطاع أن يجري لنا اختبارات وجاءت إيجابية".

وأضافت في المنشور الذي أذاعته مصحوبا بصورة لها مع ابنها "عائلتي كانت تلازم المنزل وبقينا كذلك طوال الأسبوعين الماضيين اتباعا لتعليمات طبيبنا. إذ قبل أيام قليلة أعدنا إجراء الاختبار وجاءت نتيجته سلبية والحمد لله".

ودعت المغنية إلى توفير الفحوص بشكل أكبر وجعلها مجانية قائلة إنها "مهزلة وإخفاق تام لحكومتنا ألا تتيح الفحوص بشكل أوسع".

وأعلنت بينك التي اشتهرت بأغان منها (وات ابوت أس) و(جيف مي إيه ريزون) و(جاست لايك بيل) تبرعها بمليون دولار يقسم بالتساوي بين صندوق مستشفى جامعة تيمبل للطوارئ في فيلادلفيا وصندوق طوارئ رئيس بلدية مدينة لوس انجليس لمكافحة كوفيد-19.


#بينك
#مليون دولار
#شفاء
#فيروس كورونا
#كورونا

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