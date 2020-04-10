وفاة الممثل الفلسطيني عبد الرحمن أبو القاسم

توفي الفنان الفلسطيني عبد الرحمن أبو القاسم (78 عامًا) اليوم، الجمعة، في العاصمة السوريّة، وبعيدًا عن مسقط رأسه صفورية بعد عطاء غزير في المسرح والتلفزيون والسينما.

وأعلنت نقابة الفنانين السورية "فرع دمشق"، وفاة الفنان الفلسطيني اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وأشارت وسائل إعلام عربية إلى أن الحالة الصحية لأبو القاسم تدهورت منذ أسابيع وأدخل المستشفى بسبب نقص في الأوكسجين وتعب في عضلة القلب بالإضافة إلى تراكم ماء في الرئتين.

وكان الفنان الراحل، أنهى منذ شهرين تصوير مشاهده في مسلسل "بروكار"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2020، وهو من إخراج محمد زهير رجب، ومن تأليف سمير هزيم.

مقطع من حكايات إبن الروميّة في مسلسل الكواسر

وبدأ أبو القاسم العمل في المسرح المدرسي عام 1954 وبعد ذلك تنقل في عدد من الفرق السورية المحلية. وبحلول عام 1965 كان قد قدم 15 عرضا مسرحيا حيث أسس فرقة حملت اسم المسرح الوطني الفلسطيني.

وكان للراحل حضور واضح في الدراما السورية فشارك عبر مسيرته في العديد من الأعمال السورية الناجحة أبرزها "الكف والمخرز" و"الجوارح" و"العبابيد" و"الكواسر" و"الجمل" و"البواسل" و"حاجز الصمت" و"بيت جدي" و"طوق البنات" و"عطر الشام" و"خاتون" و"شتاء ساخن".