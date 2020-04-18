  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

"نتفليكس" تتيح بعض أفلامها الوثائقية عبر "يوتيوب" مجانا

تاريخ النشر: 18/04/2020 - 09:53

"نتفليكس" تتيح بعض أفلامها الوثائقية عبر "يوتيوب" مجانا
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ ورويترز

أعلنت شركة "نتفليكس" لخدمات البث عبر الإنترنت يوم الجمعة إنها أتاحت بعض الأفلام والمسلسلات الوثائقية مجانا على قناتها بموقع يوتيوب بناء على طلب المدرسين.

وتأتي الخطوة بعدما دفع انتشار فيروس كورونا المؤسسات التعليمية إلى إغلاق أبوابها وألزم ملايين الطلاب البقاء في المنازل مما أجبر المدارس والجامعات على اختيار وسائل افتراضية لمواصلة الحصص الدراسية.

وقرار عرض محتوى مجاني على يوتيوب استثناء نادر في استراتيجية التسويق بشركة نتفليكس التي تفرض رسوم اشتراكات شهرية على المستخدمين.

وفيما تتوفر هذه الأفلام الوثائقية مجانا عبر قناة نتفليكس على يوتيوب باللغة الإنجليزية، قالت الشركة الأمريكية أنها ستوفر ترجمات بأكثر من 12 لغة مختلفة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ونصحت الشركة الآباء والمعلمين بالتحقق من التصنيفات لاتخاذ قرارات مناسبة للطلاب والأطفال حول ما يشاهدونه.

تشمل الأفلام الوثائقية التي وفرتها نتفليكس للمشاهدة مجانا عبر يوتيوب السلسلة الوثائقية "Abstract" وهو الوثائقي الذي يدور حول فن التصميم وفلسفته، من خلال لقاءات مع أعظم المصممين في العالم، مع توضيح أفكار ورؤى من شأنها أن تشكل المستقبل، هذا بالإضافة إلى سلسلة "Explained" بالشراكة مع "Vox" التي تشرح للمستخدمين بطريقة إبداعية العديد من الموضوعات والأفكار وتوفر إجابات لأشهر الأسئلة، وهي السلسلة التي تتنوع المواضيع التي تغطيها بين السياسة والعلوم والتاريخ مع مقابلات مع أكثر الخبراء موثوقية في مجالات تخصصهم.

كما تشمل أفلام نتفليكس الوثائقية التي يمكن للمستخدمين مشاهدتها الآن مجانا عبر يوتيوب أيضا بعض حلقات السلسلة الوثائقية المميزة "Our Planet"، والتي تتيح للمستخدم استكشاف عجائب الأرض بصحبة السير ديفيد أتينبارا صانع الوثائقيات والمذيع التلفزيوني والكاتب البريطاني في مجال البيئة، بالإضافة إلى فيلم "Babies" الوثائقي العلمي الذي يوضح كيفية استكشاف الأطفال الحياة خلال عامهم الأول، إلى جانب عدد كبير آخر من الوثائقيات منها فيلم "The White Helmets" عن جهود رجال الإنقاذ في سورية و"Zion" الذي يعرض قصة المراهق "زيون كلارك" الذي ولد بلا ساقين ونشأ في دور رعاية لسنوات، حتى وجد ضالته في احتراف المصارعة.

ومع زيادة نسب استخدام الإنترنت في ظل كورونا، تواجه نتفليكس منافسة كبيرة من أبل "تي.في بلس"، وديزني بلس.


#فيروس كورونا
#أفلام وثائقية
#نتفليكس

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الثقافة عن بُعد": "إيسيسكو" تعلن عن جائزة للأفلام القصيرة
"الثقافة عن بُعد": "إيسيسكو" تعلن عن جائزة للأفلام القصيرة

2020-04-17

"الشقة في شارع باسي": رواية جديدة لراجي بطحيش
"الشقة في شارع باسي": رواية جديدة لراجي بطحيش

2020-04-16

فيلم جديد لسكورسيزي: دي نيرو ودي كابريو يعرضان دورهما لقاء التبرع لكورونا
فيلم جديد لسكورسيزي: دي نيرو ودي كابريو يعرضان دورهما لقاء التبرع لكورونا

2020-04-16

الأكثر قراءة

إغلاق تام بدءًا من صباح السبت في دير الأسد والبعنة بعد ازدياد تفشّي كورونا

إغلاق تام بدءًا من صباح السبت في دير الأسد والبعنة بعد ازدياد تفشّي كورونا

2020-04-17
أخبار سارة من ألمانيا: كورونا تحت السيطرة

أخبار سارة من ألمانيا: كورونا تحت السيطرة

2020-04-17
152 وفاة بكورونا بالبلاد و12982 مُصابًا

152 وفاة بكورونا بالبلاد و12982 مُصابًا

2020-04-17
نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

2020-04-17
اللد: مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار

اللد: مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار

2020-04-17