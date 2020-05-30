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وفاة الفنان المصري حسن حسني إثر أزمة قلبية

تاريخ النشر: 30/05/2020 - 08:18

وفاة الفنان المصري حسن حسني إثر أزمة قلبية
حسن حسني (تويتر)
عرب ٤٨ ورويترز

توفي الممثل المصري حسن حسني، في صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 88 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله أحد مستشفيات العاصمة، القاهرة، حسب ما نشرته وسائل الإعلام المحلية.

ولد حسني في تشرين/ أكتوبر الأول عام 1931 وبدأ بالتمثيل في مسرح المدرسة الذي حصل منه على العديد من الجوائز ثم فرقة المسرح العسكري وبعدها المسرح القومي.

بدأ مشواره السينمائي بأدوار بسيطة في أفلام مثل "الكرنك" و"أميرة حبي أنا" قبل أن يلفت الأنظار إليه في "سواق الأتوبيس" مع المخرج عاطف الطيب عام 1982 وقدم أفلاما بارزة في السينما المصرية، منها "المساطيل" و"الهجامة" و"سارق الفرح" و"ليه يا بنفسج" و"المواطن مصري" و"دماء على الأسفلت" و"ناصر 56" و"خارج على القانون".

وقف إلى جانب الأجيال الجديدة التي ظهرت بعده وشاركها بدايتها السينمائية مثل علاء ولي الدين في "عبود على الحدود"، ومحمد سعد في "اللمبي"، وهاني رمزي في "محامي خلع"، وأحمد حلمي في "ميدو مشاكل"، وأحمد عيد في "ليلة سقوط بغداد"، حتى أطلق عليه لقب "الجوكر".

وعلى خشبة المسرح قدم العديد من الأعمال منها "على الرصيف" و"سكر زيادة" و"فلاح فوق الشجرة" و"جوز ولوز" و"عفروتو" و"حزمني يا".

وفي الدراما التلفزيونية برع في أدوار متعددة بمسلسلات "أبنائي الأعزاء شكرا" و"السبنسة" و"قهوة المواردي" و"بوابة الحلواني" و"يا رجال العالم اتحدوا" و"رأفت الهجان" و"ابن النظام" و"أين قلبي" و"أم كلثوم" و"رحيم".

ونال الفنان الراحل العديد من الجوائز على مدى مشواره وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين عام 2018.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#حسن حسني
#وفاة

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