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وفاة بطل "بلاك بانثر" بالسرطان

تاريخ النشر: 29/08/2020 - 10:52

وفاة بطل "بلاك بانثر" بالسرطان
الممثل الأميركي، تشادويك بوزمان (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

توفي الممثل الأميركي، تشادويك بوزمان، بطل فيلم "الفهد الأسود" (بلاك بانثر)، الذي حقق نجاحا هائلا في العالم في 2018، عن 43 عاما بسرطان القولون حسبما أعلنت عائلته مساء أمسِ، الجمعة.

وقالت عائلته في بيان إنه "توفي في منزله محاطا بزوجته وأفراد عائلته".

وأضاف البيان أن "لعب دور الملك تي تشالا في بلاك بانثر كان أكبر شرف له في حياته المهنية".

وكان فيلم "بلاك بانثر" للمخرج راين كوغلر ضم إلى جان بوسما، حشدا من اشهر الممثلين السود، من لوبيتا نيونغو التي حازت على أوسكار، إلى أنجيلا باسيت وفوريست ويتيكر ودانيال كالويا. وقد خصصت له ميزانية هائلة للإنتاج والترويج.

والفيلم مقتبس من مغامرات أول بطل أسود خارق ابتكره استوديو "مارفل كوميكس" في 1966 ويروي قصة الكفاح الذي قاده الملك تي تشالا للدفاع عن شعبه الواكندا.

وقد تم ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وحقق أكثر من مليار دولار من إيرادات شباك التذاكر.

وكان يفترض أن يؤدي الدور نفسه في الجزء الثاني من فيلم "الفهد الأسود" الذي كان مقررا في 2022.

وقبل هذا الدور وهو الأهم في حياته المهنية، جسد تشادويك بوزمان شخصيتي أسطورة البيسبول جاكي روبنسون، في فيلم "42" للمخرج براين هيلغيلاند، والمغني جيمس براون، في فيلم "غيت اون اب" لتيت تايلور.

وقد ظهر حديثًا في فيلم "دا 5 بلادز" للمخرج سبايك لي.

ولم يعلن الممثل عن مرضه الذي تم تشخيصه في 2016 ، واستمر في التصوير.

وقد وصفته عائلته في بيانها بأنه "مقاتل حقيقي"، موضحة أنه استمر في العمل أثناء خضوعه "لعدد لا يحصى من العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#تشادويك بوزمان
#بلاك بانثر
#سينما

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