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"مدى الكرمل" يفتتح مكتبته الإلكترونيّة المجّانيّة لمرور عشرين عامًا على تأسيسه

تاريخ النشر: 04/09/2020 - 16:25

"مدى الكرمل" يفتتح مكتبته الإلكترونيّة المجّانيّة لمرور عشرين عامًا على تأسيسه
السيمينار السادس من برنامج دعم طلبة الدراسات العليا بالمركز
عرب ٤٨

افتتح مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، مكتبة إلكترونية مجّانية، من خلال رفع جميع كتبه إلكترونيًّا إلى موقعه، "احتفاءً بمرور عشرين عامًا على تأسيس" المركز.

وذكر المركزظ في بيان، أن المكتبة تحتوي "على كتب هي نتاج عمل مدى الكرمل لنشر أبحاث في قضايا سياسيّة واجتماعيّة متنوّعة، والمرتبطة بدراسة أحوال الفلسطينيّين واحتياجاتهم خارج إطار الأكاديمية والنظريّات الإسرائيليّة".

وأضاف: "من هذه الكتب: كتاب ’العرب الدروز في إسرائيل- مقاربات وقراءات نظريّة وسياسيّة ناقدة’، وكتاب ’سبعون عامًا من النكبة’، وكتاب ’الفلسطينيّون في إسرائيل- قراءات في التاريخ والسياسة والمجتمع’- بجزأيه الأوّل والثاني، وكتاب ’يوم الأرض- ما بين القوميّ والمدنيّ، سيرورة وتحوّل’، وكتاب ’الأقليّة الفلسطينيّة في إسرائيل في ظلّ الحكم العسكريّ وإرثه’، وكتاب ’الفلسطينيّون في إسرائيل ومشروع الخدمة المدنيّة’، وكتاب ’الأوضاع الصحّيّة للنساء العربيّات في إسرائيل، الدليل لموازنات حسّاسة جندريًّا’، وغيرها من الكتب. جميع هذه الكتب تضمّنت على مقالات لكوكبة من الباحثين والباحثات، الأكاديميّين والأكاديميّات الفلسطينيّين والفلسطينيّات".

وأوضح المركز أنه "يعمل في الآونة الأخيرة على تكثيف نشاطاته وأعماله البحثيّة، ساعيًا للتطوير الدائم والمستمرّ، وقد جاء قرار افتتاح مكتبته جزءًا من مسار التطوير الذي يخوضه المركز، واحتفاءً بمرور عشرين عامًا على تأسيس مدى الكرمل".

ومدى الكرمل مؤسّسة بحثيّة مستقلّة وغير ربحيّة، تأسست عام 2000 ومقرّها في مدينة حيفا، يهتمّ المركز بالتنمية البشرية والقوميّة في المجتمع، ويهدف إلى تشجيع البحث التطبيقيّ والنظريّ حول المجتمع الفلسطينيّ في دولة إسرائيل. ويركّز مدى الكرمل على الاحتياجات الاجتماعيّة والتربويّة والاقتصاديّة للفلسطينيّين في البلاد وعلى الهويّة القوميّة والمواطنة الديمقراطيّة. كما يتعامل المركز مع مواضيع أوسع مرتبطة بالهويّة وبالمواطنة وبالديمقراطيّة في الدول متعدّدة القوميّات.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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