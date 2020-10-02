انطلاق مهرجان "فلسطين" في روما

انطلق، اليوم الجمعة، في العاصمة الإيطالية، روما، مهرجان فلسطين، الذي تنظمه الجالية الفلسطينية لأول مرة ويستمر أربعة أيام، وهو مهرجان ثقافي فني سياسي.

ويشمل المهرجان ندوات سياسية تتناول مختلف أوجه القضية الفلسطينية، وتقديم كتب بمشاركة أصحابها، ومنهم الكاتب الفلسطيني محمود صبح، صاحب كتاب "أطفال فلسطين"، والكاتبة الصحفية الإيطالية ستيفانيا ليمتي، بكتابها "عرفات الملك بدون دولة".

كما ستعقد ندوتان، الأولى حول الاتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب الإيطالية وأعضاء من البرلمان الإيطالي والبرلمان الأوروبي، والثانية حول "الإعلام الإيطالي والقضية الفلسطينية" ويشارك فيها نخبة من الصحفيين ورجال الفكر في إيطاليا.

ويشمل المهرجان تقديم اطباق وحلويات فلسطينية، والدبكة وأفلام فلسطينية، وفرق موسيقية إيطالية، ومسرح للفنان الإيطالي الكبير موني اوفاديا.

وقال رئيس الجالية، يوسف سلمان، إن "هذا العمل المنظم من الجالية الفلسطينية لم يكن ليمر بدون تنغيص الجالية اليهودية في روما، التي بدأت قبل أيام من الافتتاح بممارسة الضغط على الدائرة الثانية في بلدية روما، وقبلها التيار الصهيوني داخل الحزب الديموقراطي، بدعوى أن رعاية الدائرة الثانية لمبادرة تدعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) أمر غير مقبول وخطير".