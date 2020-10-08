  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

ساعات قبل الإعلان عن صاحب جائزة نوبل للآداب 2020

تاريخ النشر: 08/10/2020 - 08:44

ساعات قبل الإعلان عن صاحب جائزة نوبل للآداب 2020
من مراسيم توزيع جائرة نوبل (أرشيفية "أ ب")
عرب ٤٨

ستقرر أكاديمية نوبل في ستوكهولم، اليوم الخميس، وهي أشهر جائزة للآداب في العالم بعد خروجها من واحدة من الفترات الأكثر اضطرابا في تاريخها، من هو الفائز بالجائزة عند ظهر الخميس.

وهي لا تكشف نتيجة تصويت أعضائها الـ18 قبل هذا الموعد. كما أنه لا يتم تسريب أسماء المرشحين قبل رفع السرية عن الأرشيف... بعد خمسين عاما.

وترجح مواقع المراهنات فوز الفرنسية ماريز كوندي أو الروسية ليودميلا أوليتسكايا والكندية مارغريت أتوود أو الياباني هاروكي موراكامي.

لكن النقاد الذين استطلعت وكالة "فرانس برس" آراءهم يرجحون فوز الأميركية الكاريبية جامايكا كينكيد أو الكيني وا ثوينغو أو الشاعرة الكندية آن كارسن أو المجري بيتر ناداس أو الفرنسي ميشال هوليبيك.

إلا أنهم يتفقون على أنه من الصعب جدا التكهن بالفائز بالجائزة هذه السنة.

وفي نهاية 2017، هزت الأكاديمية السويدية خلافات حول طريقة إدارة اتهامات استهدفت الفرنسي جان كلود أرنو، زوج أستاذة جامعية وشخصية نافذة على الساحة الثقافية السويدية. وقد أدين بالاغتصاب منذ ذلك الحين.

وهزت الفضيحة المؤسسة في أوج حملة "أنا أيضا" وكشفت كواليسها التي تسودها مكائد، وهزت كل مؤسسة جوائز نوبل وحتى صورة السويد نفسها فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والمساواة. وأرجئ منح نوبل للآداب في 2018، في حدث غير مسبوق منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وما إن بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها حتى هزت قضية أخرى المؤسسة بعدما منحت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 جائزتها للكاتب النمساوي بيتر هاندكه المعروف بمواقفه المؤيدة بشدة للرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش.

وردت المؤسسة بالتأكيد أنها منحت جائزتها بعد تقييم أعمال الكاتب وليس شخصه. وعلى كل حال فضلت الأكاديمية مرشحين لا يتمتعون بالشهرة.


#نوبل
#جائزة نوبل للآداب

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" يُفتتح هذا الشهر بظلّ كورونا
مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" يُفتتح هذا الشهر بظلّ كورونا

2020-10-06

أميركا: العثور على جثة الممثل توماس بيرد مقتولا
أميركا: العثور على جثة الممثل توماس بيرد مقتولا

2020-10-06

شبكة "سينيوورلد" لصالات السينما في أميركا وبريطانيا تغلق أبوابها
شبكة "سينيوورلد" لصالات السينما في أميركا وبريطانيا تغلق أبوابها

2020-10-05

الأكثر قراءة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد أنظمة طوارئ خاصة بتقييد المظاهرات

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد أنظمة طوارئ خاصة بتقييد المظاهرات

2020-10-07
زوجته خرقت التعليمات: نتنياهو يمدد الإغلاق بتأجيل كابينيت كورونا

زوجته خرقت التعليمات: نتنياهو يمدد الإغلاق بتأجيل كابينيت كورونا

2020-10-07
كاتس يقترح خطة مساعدات مالية جديدة ونتنياهو يهاجمه

كاتس يقترح خطة مساعدات مالية جديدة ونتنياهو يهاجمه

2020-10-07
في تحليل سلوك نتنياهو

في تحليل سلوك نتنياهو

2020-10-07
أمير الكويت يختار شقيقه مشعل الأحمد الصباح وليًا للعهد

أمير الكويت يختار شقيقه مشعل الأحمد الصباح وليًا للعهد

2020-10-07