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"الثقافة العربية" تُطلق مسابقة القصة القصيرة لطلاب المدارس لعام 2021

تاريخ النشر: 09/10/2020 - 20:20

"الثقافة العربية" تُطلق مسابقة القصة القصيرة لطلاب المدارس لعام 2021
ملصق المسابقة
عرب ٤٨

أعلنت جمعيّة الثقافة العربيّة، اليوم الجمعة، فتح باب الترشّح لمسابقة القصة القصيرة لطلاب المدارس الإعداديّة والثانويّة، للسّنة الرّابعة على التّوالي، هادفةً لتعزيز الفرص أمام طلبة المدارس للاتّجاه نحو الكتابة الأدبيّة الفنّيّة، للمساهمة مستقبلًا في خلق شخصيّات أدبيّة في مجتمعنا الفلسطينيّ.

وتُنظّم هذه المسابقة للسنة الرابعة على التوالي، إذ شارك السنة الماضية أكثر من 100 مشارك في المسابقة من مختلف البلدات العربيّة.

ملصق المسابقة مع الشرح

يُرجى من الراغبين بالمشاركة في المسابقة، تقديم قصّة قصيرة باللغة العربيّة من تأليف المشارك، على أن تكون القصّة غير منشورة سابقًا. للطالبات والطلاب حريّة اختيار موضوع القصّة. وتحكّم القصص المُرشّحة لجنة تحكيم مختصّة وتختار منها النصوص الفائزة بناءً على عدّة معايير: أوّلًا، الابتكار والإبداع في الموضوع والفكرة؛ ثانيًا، الأسلوب الأدبيّ؛ ثالثًا، المبنى القصصيّ؛ رابعًا، بناء الشخصيّات؛ خامسًا، السلامة اللغويّة.

تُقبل طلبات المشاركة عبر تعبئة القصص المشاركة (مكوّنة من 1500 كلمة كحدّ أقصى) عبر استمارة إلكترونية حتى 29 شباط/ فبراير 2021.

رابط الاستمارة الإلكترونية: اضغط هنا


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