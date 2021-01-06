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انطلاق مهرجان النحت على الجليد السنوي في الصين

تاريخ النشر: 06/01/2021 - 11:58

انطلاق مهرجان النحت على الجليد السنوي في الصين
جدران جليدية (أ ب)
عرب ٤٨

يشكل موضوع طرق الحرير محورًا لمهرجان النحت على الجليد الأكبر في العالم الذي يقام ككل سنة في مدينة هاربين شمالي الصين، على مقربة من الحدود مع روسيا.

واجتذب المهرجان ملايين الزوار منذ إطلاقه عام 1985 في هذه المنطقة التي تُعدّ من الأشد صقيعًا في الصين، وقد تراوحت درجات الحرارة فيها، الأربعاء، مثلًا ما بين 17 و28 درجة تحت الصفر.

فيديو أرشيفي من عام 2019

ويتيح المهرجان لزواره التجوّل في مدينة حقيقية من الجليد، فيها القباب والمآذن وأجراس الكنائس، تضاء ليلًا بأجهزة عرض متعددة اللون، إذ استُلهِمَت المنحوتات هذه السنة من طريق الحرير التي كانت تاريخيًا تمرّ عبر آسيا الوسطى، وتربط الصين بأوروبا بواسطة قوافل الجمال.

وتشجيعًا للسياح على زيارة المدينة الجليدية رغم المخاوف من جائحة كوفيد-19، بادر المنظّمون إلى تخفيض سعر التذكرة وحددوها بمئة يوان (12 يورو). ويستمر المهرجان إلى نهاية شباط/فبراير المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مهرجان النحت على الجليد
#الصين

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