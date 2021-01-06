انطلاق مهرجان النحت على الجليد السنوي في الصين

يشكل موضوع طرق الحرير محورًا لمهرجان النحت على الجليد الأكبر في العالم الذي يقام ككل سنة في مدينة هاربين شمالي الصين، على مقربة من الحدود مع روسيا.

واجتذب المهرجان ملايين الزوار منذ إطلاقه عام 1985 في هذه المنطقة التي تُعدّ من الأشد صقيعًا في الصين، وقد تراوحت درجات الحرارة فيها، الأربعاء، مثلًا ما بين 17 و28 درجة تحت الصفر.

فيديو أرشيفي من عام 2019

Ice and snow festival opens in Harbin, China



The festival draws more than a million tourists from China and around the globe each year. The Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival will be open until February 2019.



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ويتيح المهرجان لزواره التجوّل في مدينة حقيقية من الجليد، فيها القباب والمآذن وأجراس الكنائس، تضاء ليلًا بأجهزة عرض متعددة اللون، إذ استُلهِمَت المنحوتات هذه السنة من طريق الحرير التي كانت تاريخيًا تمرّ عبر آسيا الوسطى، وتربط الصين بأوروبا بواسطة قوافل الجمال.

وتشجيعًا للسياح على زيارة المدينة الجليدية رغم المخاوف من جائحة كوفيد-19، بادر المنظّمون إلى تخفيض سعر التذكرة وحددوها بمئة يوان (12 يورو). ويستمر المهرجان إلى نهاية شباط/فبراير المقبل.