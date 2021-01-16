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مغنية الروك ماريان فايثفل قد لا تعود للغناء مجددًا بسبب كورونا

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 12:22

مغنية الروك ماريان فايثفل قد لا تعود للغناء مجددًا بسبب كورونا
ماريان فايثفل (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

كشفت المغنية البريطانية ماريان فايثفل لصحيفة "ذي غارديان" أنها قد لا تستطيع العودة يوما إلى الغناء بسبب تبعات إصابتها بحالة خطرة من كوفيد-19 في نيسان/أبريل.

وكانت أيقونة الروك في الستينات البالغة 74 عاما قد مكثت ثلاثة أسابيع في المستشفى في نيسان/أبريل، بعدما تعرضت لمضاعفات خطرة جراء إصابتها بكوفيد-19، ما شكّل تهديدا على حياتها.

وقالت في مقابلة مع "ذي غارديان" قبل إطلاق ألبومها المرتقب "شي ووكس إين بيوتي" في نيسان/أبريل المقبل والذي سجّلته قبل إصابتها بالفيروس "كل ما أعلمه هو أني كنت في مكان مظلم، كان ذلك أشبه بالموت".

ورغم زوال الخطر على حياتها، أوضحت المغنية أن "الرئتين لا تزالان في وضع سيء" لديها كما أنها لا تزال تستعين بجرعات من الأكسجين، مشيرة إلى أنها عاجزة حاليا عن الغناء. وقالت "أتت طبيبة لرؤيتي وأبلغتني بأنها لا تظن أن رئتيّ ستتعافيان يوما".وأضافت: "لن أستطيع الغناء يوما ربما، قد يكون كل شيء انتهى. سأعيش اضطرابا هائلا إذا ما حصل ذلك".

وتبقي المغنية التي تخطت أزمات شتى من مشكلات الإدمان ومحاولة الانتحار وحياة التشرد والسرطان، على الأمل في أن تعيد "معجزة" لها صوتها.

وكانت ماريان فايثفل دخلت عالم الشهرة في سن السابعة عشرة مع أغنيتها "أز تيرز غو باي" التي كتبها ميك جاغر وكيث ريتشاردز من "رولينغ ستونز".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ماريان فايثفل
#فيروس كورونا
#الروك
#غناء

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