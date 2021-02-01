مهرجان برلين: لجنة تحكيم مؤلفة من 6 فائزين سابقين

تتألف لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الذي يقام هذا العام بنسخة افتراضية بالكامل في آذار/ مارس، من 6 فائزين سابقين بجائزة الدب الذهبي، وفق ما أعلن المنظمون اليوم الاثنين.

وسيدعى أعضاء هذه اللجنة التي لن يكون لها أي رئيس هذا العام استثنائيا، إلى العاصمة الألمانية لمشاهدة الأفلام المشاركة ضمن المسابقة الرئيسية والتي ستُعلن قائمتها في 11 شباط/ فبراير، واختيار الفائزين في كل فئة.

وتضم اللجنة المخرج الإيراني محمد رسولوف الحائز على جائزة الدب الذهبي في 2020 عن فيلمه "لا وجود للشر"، الإسرائيلي ناداف لابيد الفائز في 2019 عن فيلم "مرادفات"، الرومانية أدينا بينتيليي "لا تلمسني" في 2018، المجرية إلديكو إنييدي "أون بادي اند سول" في 2017، الإيطالي جانفرانكو روسي "فاير أت سي" في 2016 والبوسنية ياسميلا زبانيتش "غرابافيتشا" في 2006.

وأكد المدير الفني للمهرجان كارلو شاتريان في بيان أن "هؤلاء المخرجين الستة لا يعبّرون فقط عن طرق مختلفة لإنجاز أفلام بلا مساومات وإيجاد قصص جريئة، لكنهم يمثلون أيضا جزءا من تاريخ مهرجان برلين السينمائي".

لكن لا يزال حضور محمد رسولوف إلى برلين غير مؤكد، بعدما تعذر مجيئه السنة الماضية لتسلّم جائزته إثر الحكم عليه بالسجن سنة ونصف السنة من جانب النظام الإيراني.

وستقام الدورة الحادية والسبعين للمهرجان على مرحلتين، أولهما مسابقة رسمية افتراضية مع توزيع الجوائز بين الأول والخامس من آذار/ مارس، في حين تقام بين 9 و20 حزيران/ يونيو عروض مفتوحة للجمهور.

وفيما ستحرم الأزمة الصحية المهرجان من السجادة الحمراء، سيفيد الحدث من الموعد الثاني نهاية الربيع لتسليم الجوائز حضوريا للفائزين.

ويعتبر مهرجان برلين السينمائي الذي أسس في 1951، أحد أبرز مهرجانات السينما في أوروبا، مع كان والبندقية.