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"كان السينمائي" يُتوِّج جائزة السعفة الذهبية للمخرجة جوليا دوكورنو

تاريخ النشر: 18/07/2021 - 08:51

"كان السينمائي" يُتوِّج جائزة السعفة الذهبية للمخرجة جوليا دوكورنو
مهرجان كان السينمائي (أ ب)
عرب ٤٨

منح مهرجان كان السينمائي، مساء السبت، جائزة السعفة الذهبية للمخرجة الفرنسية، جوليا دوكورنو، عن فيلمها "تيتان"، في ختام الدورة الرابعة والسبعين من هذا الحدث الذي لمّ شمل أسرة السينما العالمية بعد غياب فرضته جائحة كوفيد-19.

وفي ما يأتي قائمة الأفلام التي فازت بهذه الجائزة خلال الدورات العشر الأخيرة لمهرجان كان:

-2021: "تيتان" لجوليا دوكورنو (فرنسا)

-2019: "باراسايت" (الطفيلي) لبونغ جون-هو (كوريا الجنوبية)

-2018: "شوبليفترز" (السارقون) لهيروكازو كوري-إيدا (اليابان)

-2017: "ذي سكوير" (المربّع) لروبين أوستلوند (السويد)

-2016: "آي، دانييل بلايك" (أنا، دانييل بلايك) لكين لوتش (بريطانيا)

-2015: "ديبان" لجاك أوديار (فرنسا)

-2014: "وينتر سليب" (البيات الشتوي) لنوري بيلجي جيلان (تركيا)

-2013: "لا في داديل" (حياة أديل) لعبد اللطيف كشيش (فرنسا)

-2012: "أمور" (الحب) لمايكل هانيكي (النمسا)

-2011: "تري أوف لايف" (شجرة الحياة) لتيرينس مالك (الولايات المتحدة)

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#مهرجان كان السينمائي
#فيلم تيتان
#جوليا دوركورنو

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