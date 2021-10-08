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"يوروفيجن 2022": إيطاليا من الفوز إلى استضافة المسابقة

تاريخ النشر: 08/10/2021 - 17:28

"يوروفيجن 2022": إيطاليا من الفوز إلى استضافة المسابقة
من الدورة الأخيرة للمسابقة (أ ب)
عرب ٤٨

تستضيف مدينة تورينو، شمال إيطاليا، مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية لعام 2022، وفقا لما أعلن منظمو المسابقة اليوم، الجمعة.

وتأتي استضافة إيطاليا الدورة الـ66 من هذه المسابقة في أيار/ مايو بعد تمكن فرقة "مونيسكين" لموسيقى الروك من الفوز بها هذه السنة في روتردام.

وكان فوز "مونيسكين" التي تابعها 183 مليون مشاهد الثالث لإيطاليا في المسابقة والأول لها منذ ثلاثة عقود.

ونجحت تورينو التي أقيمت فيها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2006 في التقدم على 16 مدينة إيطالية أخرى ترشحت لاستضافة "يوروفيجن" السنة المقبلة.

وكتبت رئيسة بلدية المدينة كيارا أبيندينو على شبكة "فيسبوك" الاجتماعية "لقد فزنا! لقد فازت تورينو!".

وستقام المسابقة في قاعة "بالا أولمبيكو" حيث تجرى المرحلة نصف النهائية في 10 و12 أيار/ مايو 2022 والنهائية في 14 منه.

وكانت مدينة نابولي احتضنت "يوروفيجن" عام 1965، ثم تلتها روما عام 1991.

وللفوز باستضافة المسابقة متطلبات صارمة تتعلق بمواقع أنشطتها، إذ على المدينة المضيفة توفير مكان مكيف بسعة تصل إلى عشرة آلاف متفرج في القاعة الرئيسية، إضافة إلى شروط أخرى.

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#تورينو
#إيطاليا
#يوروفيجن
#مونيسكين

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