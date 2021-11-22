يافا: انطلاق مهرجان أيام يافا الثقافية الثاني في السرايا الخميس

ينظم مسرح السرايا العربي في يافا للسنة الثانية على التوالي مهرجانًا ثقافيًّا تحت عنوان "أيام يافا الثقافية"، وتنطلق أعمال المهرجان يوم الخميس المقبل وتستمر لغاية السبت.

ويشمل المهرجان نشاطات فنية وأدبية إلى جانب معرض كتاب تشارك فيه مكتبات ودور نشر: دار الفكر، ومكتبة كل شيء، وكنزي، ومقهى يافا، ودار ليلى للكتب، وأطافيل، ومكتوب، وأندلس. ويفتتح المعرض أبوابه، ظهيرة الخميس، ويستمر حتى مساء السبت.

وينطلق النشاط الفني للمهرجان، الساعة السابعة من مساء الخميس، مع العرض الأدائي "موازٍ" لحلا سالم ورند طه، يليه "نمرود" وهو فيلم وثائقي لفرناندو فورسثوبر عن تجربة الموسيقي الفلسطيني جوان صفدي، انتهاءً بعرض لمسرحية "لغم أرضي" للكاتب اللبناني إيلي كمال من إنتاج مسرح القصبة في رام الله.

كما تتخلل نشاطات يوم الجمعة التي تبدأ في الخامسة مساءً، قراءة قصة "رجلا بابا الطويلتان" لنادين براون كوسمي، تقدمها مترجمتها إلى العربية الكاتبة منال صعابنة. ثم مع "إلكترو شعر" وهي "تجربة أدبية موسيقية"، بمشاركة الموسيقي ناصر حلاحلة، والشعراء: نورة صالح، وهزار يوسف، ومحمود أبو عريشة، وآلاء سلطاني، وعلي قادري. ويختتم يوم الجمعة مع عرض الفنانة أمل مرقس الجديد "عنا أمل".

ويبدأ آخر أيام المهرجان، السبت، في السادسة مساءً مع محاضرة تحت عنوان "عن الجدار الحديدي والأدب الفلسطيني" للباحث د. منار مخول، ويستمر مع عرض لفيلم "فليكن صباحًا" لعيران كوليران عن كتاب سيد قشوع، ويختتم المهرجان نشاطاته مع عرض حي لفرقة "زنوبيا".