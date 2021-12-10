مهرجان "ساندانس" السينمائي يعتمد صيغة هجينة

من المزمع أن ينطلق مهرجان "ساندانس" السينمائي الشهر المقبل بصيغة هجينة للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيقام حضوريا في مكانه المعتاد بجبال الغرب الأميركي ويُنقل في الوقت نفسه عبر الإنترنت، وسيكون وثائقي جديد كانييه ويست من أبرز ما يتضمنه برنامجه.

ويعتبر مهرجان "ساندانس" الذي كان الممثل روبرت ردفورد بين مؤسسيه من أبرز المهرجانات السينمائية المستقلة في الولايات المتحدة، واشتهر المهرجان بأنه يتيح اكتشاف أصحاب مواهب يبرزون مستقبلا، ومنهم مثلا المخرجان كوينتن تارانتينو وداميان شازيل. ويقام منذ انطلاقه العام 1978 في جبال يوتا، لكنّ جائحة كورونا أجبرت المنظمين على تنظيمه بصيغة افتراضية في كانون الثاني/ يناير الفائت.

وفي ظلّ المخاوف من تفشي متحوّرة "أوميكرون" من فيروس كورونا، قرر المهرجان أن يطبق هذه السنة صيغة هجينة للعروض التي تتخللها حوارات. وأوضحت مديرة المهرجان تابيثا جاكسون أن هذه "الصيغة توفر قدرا أكبر من المرونة وتحقق دعاية وطاقة مضاعفتين للأفلام المعروضة".

ويتضمن برنامج دورة 2022 مسلسل "جين يوس" الوثائقي عن مغني الراب كانييه ويست، وهو من إخراج صديقه القديم كلارنس "كودي" سيمونز الذي استخدم فيه مشاهد صورت على مدى أكثر من 20 عاما.

وتشمل العروض أيضا أعمالا وثائقية أخرى من بينها "وي نيد تو تاك أباوت كوسبي" الذي يتناول قصة سقوط النجم التلفزيوني الأميركي بيل كوسبي، و"ذي برينسس" عن حياة الأميرة ديانا ومقتلها.

ويُفتتح المهرجان في 20 كانون الثاني/ يناير في سولت ليك سيتي بفيلم "لوسي أند ديزي" لإيمي بولر عن الممثلة الكوميدية الأميركية الشهيرة لوسيل بول، على أن يختتم في 30 كانون الثاني/ يناير.

أما المخرجة روري كينيدي، ابنة روبرت ف.كينيدي، فتتناول في "داونفول: ذي كايس أغينست بوينغ" سلسلة الأخطاء التي أدت إلى كارثتين جويتين متتاليتين تعرضت لهما طائرتا "بوينغ 737 ماكس" وأسفرتا عن مقتل ما مجموعه 346 راكبا.

ولاحظت تابيثا جاكسون أن عددا من المخرجين استعانوا بمشاهد أرشيفية في أعمالهم هذه السنة بفعل القيود التي فرضت لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

أما في ما يتعلق بالأعمال الروائية، فيعرض فيلم "ليفينغ" القائم على سيناريو كتبه الفائز بجائزة نوبل الآداب الياباني كازوو إيشيغورو، وهو إنتاج جديد لتحفة 1952 السينمائية "إيكيرو" (العيش) لأكيرا كوروساوا، وتجري أحداثه هذه المرة في لندن خلال خمسينات القرن العشرين.

ويعرَض أيضا فيلم "892" الذي يؤدي بطولته نجم مسلسل "ذي واير" الممثل الأميركي مايكل ك. وليامز الذي توفي في أيلول/ سبتمبر الفائت. ويتناول هذا الفيلم الذي يمثل فيه أيضا جون بوييغا قصة جندي أميركي يضطر إلى اتخاذ قرارات عنيفة ومتطرفة لدى عودته إلى الحياة المدنية لتفادي رميه في الشارع.

وتجسّد الممثلة إيما طومسون في فيلم "غود لاك تو يو، ليو غراندي" دور أرملة خمسينية تستعين بخدمات شاب يعمل في مجال الجنس، فيما تقدم مؤلفة مسلسل "غيرلز" لينا دانهام فيلمها الاستفزازي "شارب ستيك"، وهو الشريط الروائي الأول لها منذ أكثر من عشر سنوات.