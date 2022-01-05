لتمويله إسرائيليا: مقاطعة واسعة لمهرجان "سيدني 2022"

شهدت الساعات الأخيرة قبل افتتاح مهرجان "سيدني 2022"، انسحاب أكثر من 20 عملا، وذلك على خلفية حصوله على تمويل من السفارة الإسرائيلية؛ حسب ما كشفت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

وأوردت الصحيفة أن بين المقاطعين للمهرجان كان الممثل الكوميدي توم بالارد وشركة ماروجيكو للرقص والمذيعة يومي ستينز، الممثل الكوميدي نظيم حسين، الفنان التشكيلي خالد سبسابي والمغنية بيتي غرومبل وفنانة الهيب هوب بركاء، بالإضافة إلى فرقة بانكستاون الشعرية والموسيقي ماركوس ويل؛ والذين انضموا إلى دعوة مجموعات عربية ومؤيدة للفلسطينيين للمقاطعة.

كما انسحبت جماعات فنية من المهرجان، وقررت المضي في نشاطاتها بصفة مستقلة، مثل حفلة "مارغيكو جورنغة نغا- غا"، ومعرض للفنانة كارلا ديكينز "العودة للمرسل"، كما سيتم عرض مسرحية "النحاس الأسود" التي أنتجتها شركة المسرح بيلفوار سينت، لكنها قررت عدم الحصول على الدعم المتفق عليه مسبقا من المهرجان.

وقال مسرح "بيلفوار سنيت" في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "التزاما بسلامة الثقافة، التي تعطي الفنانين الحرية للعمل دون خوف أو تنازل، واعترافا بانقسام المجتمع، وعدم قدرة الفنانين الفلسطينيين على المشاركة هذا العام بمهرجان سيدني، فقد اخترنا عدم قبول الدعم المالي المباشر من المهرجان".

ومن جهته، اعترف بيان إدارة مهرجان سيدني بالدعوات المتكررة من الفنانين والجمهور لمقاطعة المهرجان، وهي حركة بدأت نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر. وجاء فيها "يأمل مجلس مهرجان سيدني بشكل جماعي التأكيد على احترامه لحق كل المجموعات للتعبير عن مظاهر قلقها".

وأضاف "لقد قضينا وقتا مع الجماعات التي عبرت عن قلقها من التمويل، ورحبنا بفرصة التواصل معها جميعا، وسيتم احترام كل الاتفاقيات المتعلقة بالتمويل بما فيها مع ديكيدنس وهو عمل صممه مصمم الرقصات الإسرائيلي أوهاد ناهرين وشركة باتشيفا للرقص في تل أبيب، والتي تشارك في مهرجان سيدني بتمويل من منحة قدرها 20 ألف دولار من سفارة إسرائيل في كانبرا. وسيتم المضي قدما بالعروض".

وفي الوقت ذاته، "أعرب المجلس عن تصميمه على مراجعة كل الممارسات المتعلقة بالتمويل من الحكومات الأجنبية والأطراف المعنية". ومضى البيان للقول إن المجلس يحترم قرار الفنانين الذين قرروا المقاطعة.

وفي بيان على "إنستغرام"، قالت فرقة "كاراتي بوغالو"، التي قاطعت المهرجان، إن حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات لديها سجل قوي في تحميل الحكومات مسؤولية أفعالها.