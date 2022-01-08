أم الفحم: أمسية تضامنية مع الفنان محمد بكري

نظمت مساء أمس، الجمعة، أمسية تضامنية وتكريمية للفنان محمد بكري في أم الفحم بدعوة من أصدقاءه والمركز الجماهيري ومسرح سينماتك في المدينة، وسط حضور حشد من أم الفحم والمنطقة.

وافتتحت الأمسية الشاعرة فيروز محاميد بكلمات داعمة للفنان بكري ضد محاكمته السياسية الظالمة.

وأكد نائب رئيس بلدية أم الفحم ومسؤول ملف التربية والتعليم، وجدي حسن جبارين، أن "أم الفحم تكرِّم قامة وطنية مبدعة، وأن أية ملاحقة لن تنال من عزيمة بكري وإصراره على كشف الحقيقة".

وتحدث الأستاذ، محمد عبد الرؤوف محاميد، عن سيرة بكري وأدواره الفنية والجوائز التي حصل عليها.

وألقى النائب السابق، د. يوسف جبارين، كلمة أشاد فيها ببكري مؤكدا أنه ليس مجرد فنان، بل شخصية عالمية مؤثّرة، وملاحقته الطويلة كانت نتيجة موقفه الوطني الشامخ الذي يعبر عن الضمير الإنساني، عندما قام بتوثيق الاجتياح المجرم للاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين عام 2002.

وقدّم المحامي حسين أبو حسين الذي ترافع عن الفنان محمد بكري سنوات طويلة في المحاكم استعراضا مصوّرا عن اجتياح مخيم جنين وقدم معطيات دقيقة عن المخيم وما حل به وبأهله في أعقاب العدوان الغاشم.

كما جرى عرض مقطع فيديو بصوت وصورة الإعلامي والشاعر اللبناني، زاهي وهبي، يدعم فيه بكري ويحيي صموده.

في ختام الأمسية جرى استدعاء عدد من الشخصيات البارزة من أم الفحم والقرى المجاورة إلى المنصة لتكريم الفنان محمد بكري.

يذكر أن عريفة الحفل وكذلك نائب رئيس البلدية توجها بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل التكريمي وخاصة الشباب المتطوع في مقدمتهم رئيسة مجلس الطلاب والشباب البلدي نادين خليفة والمحامي حسين أبو حسين والناشط البارز مريد فريد وغيرهم.