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الناصرة: نادي "بلدنا" يستضيف عازف البيانو نغم سرور

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 09:18

الناصرة: نادي "بلدنا" يستضيف عازف البيانو نغم سرور
من الأمسية بالناصرة، مساء أمس (عرب 48)
زكريا حسن زكريا حسن

نظمت أمسية فنية ثقافية في نادي جمعية "بلدنا" في البلدة القديمة بالناصرة، مساء أمس السبت، استضاف خلالها نادي "بلدنا" الفنان وعازف البيانو، الشاب نغم سرور.

وقدم الموسيقي والعازف سرور محاضرة حول تاريخ الموسيقى الكلاسيكية وجدلية التشابه بين الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى "الميتال" ما يعرف باسم "هارفي ميتال".

وأشار إلى أن الموسيقى الكلاسيكية مبنية على فلسفة وفكرة معينة، يتم تدوينها على شكل نوتات.

وتطرق إلى الموسيقى الكلاسيكية العربية، موسيقى "كوكب الشرق" أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب، ثم انتقل إلى معزوفات الملحن والموسيقار وعازف البيانو الألماني، لودفيغ فان بيتهوفن، والملحن والعازف والمؤلف الموسيقي، يوهان سباستيان باخ.

وقارن سرور بين الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الميتال التي تعبر غالبا عن الغضب والاكتئاب والانعزالية والاحتجاج والمشاعر السيئة.

وخلال الأمسية عزف الفنان سرور مقطوعات موسيقية شهيرة، وعرض بعضا منها على الشاشة، لقيت تفاعلا من الحضور.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#بلدنا
#موسيقى
#ثقافة وفنون
#نغم سرور

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