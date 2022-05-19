المؤتمر السنويّ لـ"مدى الكرمل" حول الجريمة في المجتمع الفلسطينيّ بإسرائيل

يستعدّ مركز مدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة لعقد مؤتمره السنويّ للعام 2022 يوم السبت 2022/05/28، في القصر الثقافيّ في مدينة رهط. ويناقش المؤتمر السنويّ كلّ عام جانبًا من واقع الفلسطينيّين في إسرائيل، ويقدّم هذا العام مقارَبات نظريّة وتطبيقيّة بشأن العنف والجريمة في المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل. يمتدّ المؤتمر من الساعة العاشرة صباحًا حتّى الثالثة عصرًا، ويُبَثّ خلال ذلك بثًّا مباشرًا على صفحة مدى الكرمل في الفيسبوك، بالإضافة إلى إمكانيّة المشاركة الوجاهيّة.

وبشارك في المؤتمر كوكبة من الأكاديميّين والسياسيّين والناشطين لمناقشة ستّ أوراق بحثيّة ستُنشَر في كتاب المؤتمر الذي سيوزَّع على جمهور المؤتمر مجّانًا.

سيَفتتح المؤتمرَ ويرحّب بالضيوف كلٌّ من رئيس بلديّة رهط، فايز أبو صهيبان، و أستاذة كرسيّ لورنس دي بيل، كلّيّة الحقوق في الجامعة العبريّة في القدس، ورئيسة الهيئة الإداريّة لمدى الكرمل، بروفسور نادرة شلهوب كيفوركيان.

يلي ذلك جلسة افتتاحيّة يقدّمها مدير وحدة السياسات في مدى الكرمل، د. إمطانس شحادة، الذي سيقدّم محاضرة تحليليّة بشأن نتائج استطلاع للرأي حول الحالة السياسيّة والعنف.

وترْأس الجلسةَ الأولى، التي عنوانها "مقاربات سياسيّة ونظريّة مقارنة حول العنف"، المحاضِرة في قسم الحقوق في كلّيّة "سابـير"، د. راوية أبو ربيعة. في هذه الجلسة، تَعرض شهرزاد عودة، طالبة الدكتوراه في علم الاجتماع والأنثروبـولوجيا في الجامعة العبريّة في القدس، المحامية والباحثة، ورقةً بحثيّةً بعنوان: "تجارب مجتمعيّة في مكافحة العنف والجريمة".

وستَعْرض ميرﭬـت أبو هدوبة، طالبة الدكتوراه في قسم السياسة والحُكْم بجامعة بن غـوريون، بئر السبع، ورقةً بعنوان: "الأقلّيّات والجهاز الشرطيّ: الأقلّيّة العربيّة - العنف الطاغي وغياب الشرطة".

وستقدّم هبة زيدان، العاملة الاجتماعيّة العلاجيّة، المرشَّحة لنَيْل درجة الدكتوراه في الخدمة الاجتماعيّة من الجامعة العبريّة في القدس، الورقةَ الثالثة بعنوان "العلاقة بين التعرُّضِ لعوامل الإجهاد النفسيّ على خلفيّة اجتماعيّة سياسيّة، وممارسةِ العنف الزوجيّ لدى الفلسطينيّين".

وسيُعَقِّب رئيس لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ رائد صلاح على الورقات الثلاث.

أمّا الجلسة الثانية، وهي بعنوان "مقارَبات منهجيّة ومعرفيّة لدراسة العنف في المجتمع الفلسطينيّ"، فترْأسها مديرة برنامج الدراسات النسويّة في مدى الكرمل، د. عرين هوّاري.

وفي هذه الجلسة، يعرض الـمُحاضِر في قسم الاقتصاد – كلّيّة نوكس، إلينوي، د. مهيب زيدان، ورقةً بحثيّة بعنوان "تطوير إستراتيجيّات وآليّات لتوثيق جرائم القتل: دروس مستخلَصة من مشروع بحث حول جرائم قتل النساء في فلسطين قبل النكبة".

كما ستَعْرض د. ميسم بشارة، حاملة الـبـوست دكتوراه، كلّيّة التربية في جامعة حيفا، ورقةً بعنوان "الخطاب الأكاديميّ الإسرائيليّ حول ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطينيّ داخل إسرائيل: مسح ونتائج أوّليّة". وعلى هاتين الورقتين سيُعَقِّب المحامي، رضا جابر.

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