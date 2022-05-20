  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

وفاة الفنان المصريّ سمير صبري

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 14:51

وفاة الفنان المصريّ سمير صبري
الفنان الراحل، صبري
عرب ٤٨

توفي، اليوم الجمعة، الفنان المصريّ سمير صبري عن عمر يناهز 86 عاما داخل أحد فنادق القاهرة.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وفاة الشاعر العراقيّ والعروبيّ الكبير، مظفّر النوّاب.

وجاءت وفاة صبري بعد صراع مع مرض القلب، إذ تلقى العلاج داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف شباط/ فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، أكد مقربون منه أنه يعانى من مشكلة في صمام القلب، وأجرى وقتها عملية قسطرة في القلب، بحسب وسائل إعلام مصرية.

ونعى نقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي عبر صفحته في "إنستغرام" الفنان صبري

وولد الفنان الراحل في مدينة الإسكندرية في 27 كانون الأول/ ديسمبر عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الممثل الكبير عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي.

وشارك كذلك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام، آخرها "2 طلعت حرب" للمخرج مجدي أحمد علي، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت.

كما شارك في فيلم "محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتي الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

بودكاست عرب 48

#سمير صبري
#وفاة سمير صبري
#موت سمير صبري
#الفنان المصري سمير صبري

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفاة الشاعر العراقيّ مظفّر النوّاب
وفاة الشاعر العراقيّ مظفّر النوّاب

2022-05-20

المؤتمر السنويّ لـ"مدى الكرمل" حول الجريمة في المجتمع الفلسطينيّ بإسرائيل
المؤتمر السنويّ لـ"مدى الكرمل" حول الجريمة في المجتمع الفلسطينيّ بإسرائيل

2022-05-19

بيع لوحة لميكيلانجيلو بسعر قياسي في باريس
بيع لوحة لميكيلانجيلو بسعر قياسي في باريس

2022-05-18

الأكثر قراءة

عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي تنشق عن الائتلاف ولا تريد إسقاط الحكومة

عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي تنشق عن الائتلاف ولا تريد إسقاط الحكومة

2022-05-19
استعدادات لمواجهة عسكرية..

استعدادات لمواجهة عسكرية.. "عزل شارعيْ 4و 6 وعمليات تخليص من بلدات عربية"

2022-05-19
استقالات من حركة

استقالات من حركة "فتح" في رام الله والبيرة

2022-05-19
الاحتلال الإسرائيلي يحدد هوية بندقية

الاحتلال الإسرائيلي يحدد هوية بندقية "ربما" تكون قد قتلت أبو عاقلة

2022-05-19
الجيش الإسرائيلي يمتنع عن إجراء تحقيق جنائي باغتيال أبو عاقلة

الجيش الإسرائيلي يمتنع عن إجراء تحقيق جنائي باغتيال أبو عاقلة

2022-05-19