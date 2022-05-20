وفاة الفنان المصريّ سمير صبري

توفي، اليوم الجمعة، الفنان المصريّ سمير صبري عن عمر يناهز 86 عاما داخل أحد فنادق القاهرة.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وفاة الشاعر العراقيّ والعروبيّ الكبير، مظفّر النوّاب.

وجاءت وفاة صبري بعد صراع مع مرض القلب، إذ تلقى العلاج داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف شباط/ فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، أكد مقربون منه أنه يعانى من مشكلة في صمام القلب، وأجرى وقتها عملية قسطرة في القلب، بحسب وسائل إعلام مصرية.

ونعى نقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي عبر صفحته في "إنستغرام" الفنان صبري

وولد الفنان الراحل في مدينة الإسكندرية في 27 كانون الأول/ ديسمبر عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الممثل الكبير عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي.

وشارك كذلك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام، آخرها "2 طلعت حرب" للمخرج مجدي أحمد علي، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت.

كما شارك في فيلم "محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتي الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.