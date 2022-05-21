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العراق يودّع مظفر النواب بتشييع رسمي

تاريخ النشر: 21/05/2022 - 10:40

العراق يودّع مظفر النواب بتشييع رسمي
غرافتي للنواب في بغداد (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

استُقبل جثمان الشاعر العراقي الكبير مظفّر النواب، اليوم السبت، في مطار بغداد، على وقع موسيقى الشرف وبأجواء من الحزن، غداة وفاته، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 88 عامًا في إثر صراع مع المرض.

ويمثّل النواب أيقونة ثورية وأدبية للعراقيين والعرب، فقد عُرف بمناهضته الأنظمة وانتقاداته اللاذعة للديكتاتورية والتبعية التي لم يتوانَ عن التعبير عنها بقصائده، كما كان مناصرًا متحمسا للقضية الفلسطينية.

وأمضى النواب سنوات عمره بغالبيتها خارج بغداد، لكنه بقي حاضرًا في وجدان العراقيين الذين ودّعوه بتداول صوره وقصائده على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان خبر وفاته.

من التشييع الرسمي للنواب (تصوير شاشة)

وتقديرًا لما يحمله من قيمة بالنسبة للعراقيين، نُقل جثمان الشاعر بالطائرة الرئاسية إلى مطار بغداد الدولي، حيث أقيمت له مراسيم رسمية بحضور رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وحمل حرس الشرف نعش النواب الذي كُلّل بالورود، بينما رفع أحدهم صورة له بالأبيض والأسود. ومن هناك، يُنقل إلى مقر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، حيث تجمّع المئات من الأشخاص من أجيال مختلفة بانتظار وصول جثمان النواب، قبل أن يوارى الثرى في النجف.

وقال الناطق باسم اتحاد الأدباء، عمر السراي، إن هذا "الاستقبال الكبير لا يعني الأدباء فقط بل يعني المواطنين، فهو شاعر شعبي وليس شاعر نخبة".

جثمان الشاعر النواب يصل العراق (الوكالة الرسمية)

وأضاف من مقر الاتحاد "هو يمثل موقفًا لدى المتظاهرين والثوريين لدى جميع محبي الوطن الحقيقيين، يمثل موقف عدم الاصطفاف مع السلطة لمقارعة الطغيان والديكتاتورية".

واشتُهر النوّاب الذي ولد في بغداد في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1934، وتخرّج من كليّة الآداب في جامعتها، بقصائده الثورية بعد سنوات في السجن والغربة أمضاها صاحب قصيدتي "القدس عروس عروبتكم" و"قمم" اللاذعتين. أمّا أوّل قصيدة أبرزته في عالم الشعر فهي "قراءة في دفتر المطر" في عام 1969.

وصدرت أول طبعة كاملة باللغة العربية لأعماله في العام 1996 عن دار قنبر في لندن. وأبرز دواوينه في الشعر الشعبي "الريل وحمد"، في حين كان آخر بيت شعري له على فراش المرض "متعبُ مني ولا أقوى على حملي".

وعلى الرغم من أنّه من جيل سابق، لكن قصائده انتشرت على نحو كبير خلال الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي هزّت العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وتناقلها الشباب تعبيراً عن رفضهم للواقع السياسي وأملهم في التغيير.

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#مظفر النواب
#بغداد
#العراق

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