بدءًا من الخميس: مهرجان المثلث للأفلام.. سينما تناقش قضايا سياسية واجتماعية

تطلق جمعية "تشرين" مهرجان المثلث الثاني للأفلام يوم الخميس المُقبل 16 حزيران/ يونيو والذي سيستمر حتى الأول من تموز/ يوليو في "الحيّز البديل" بمدينة الطيبة، وسيتم "عرض مجموعة من الأفلام التي تناقش قضايا ومواضيع سياسية، مجتمعية وإنسانية نواجهها كفلسطينيين في حياتنا اليومية، وذلك لخلق منصة ثقافية ذات عمق فكري وتحاوري" وفق ما جاء في بيان صدر عن "تشرين".

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أن "المهرجان يسلط الضوء على قضايا تتعلق بحقوق الإنسان الفلسطيني ويُساهم في رفع الوعي لدى مجتمعنا الفلسطيني حول وجودنا التاريخي على الأرض وسبل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان".

مُلصق المهرجان الدعائي

وفصّل البيان أنه "سيتم عرض تسعة أفلام تحاكي الواقع الفلسطيني السياسي والاجتماعي وصراع الهوية الّذي نعيشه كفلسطينيين بشكل يومي. ثمّ سيُفتح بابا للنقاش، من أجل بناء حوار نقدي عن طريق حلقات نقاش مع صنّاع هذه الأفلام حول القضايا التي يتم طرحها في أفلامهم".

وأضافت الجمعية أن "هذا المهرجان ينطلق من إيماننا الراسخ بأن الأفلام السينمائية هي وسيلة لإيصال رسالة وطنية هادفة قادرة على طرح ومناقشة قضايانا كما أنها محفّز جيد لطرح الأسئلة وخلق التساؤلات وبناء النقاش المجتمعي الذي نصبو إليه".

يُذكر أن عرض هذه الأفلام سيستمر على مدار ثلاثة أسابيع أيام الخميس والجمعة السبت.

جدول الأفلام:

"الغريب" للمخرج محمد بكري

تاريخ العرض: 22\6\16

عن الفيلم:

في قرية صغيرة في الجولان المحتل تأخذ حياة طبيب يائس يعمل دون رخصة ويمر بأزمة وجودية منحىً غير محبذ عندما يلتقي أحد جرحى الحرب السورية. مديرًا ظهره إلى توقعات المجتمع في زمن الحرب والأزمات الوطنية، يمضي الطبيب قدمًا ليلقى قدره الجديد.

"And I was there" للمخرج عيران باز

تاريخ العرض: 17\6\22

عن الفيلم:

تعتبر حفلة الترانس في غرفة معيشة، أمرًا شائعًا عندما يتعلق الموضوع في مجموعة شباب.

ولكن ماذا يحدث عندما يكون الشباب جنودًا إسرائيليين، عندما تكون غرفة المعيشة مملوكة لعائلة فلسطينية محبوسة في غرفة واحدة داخل المنزل؟

بعد 18 عامًا من خدمته في الجيش، عثر عيران باز على صندوق من أشرطة الفيديو مع لقطات نادرة له ولزملائه في الفريق، وهم يغزون منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. الآن ينطلق عيران في رحلة على خطى الناس والذكريات والأماكن التي تغمره ولا تمنحه السلام.

"سينما صبايا" للمخرجة أوريت فوكس روتيم

تاريخ العرض: 22\6\18

عن الفيلم:

تلتقي ثماني نساء يهوديات وعربيات، موظفات بلدية من الخضيرة والمثلث، في ورشة تصوير بالفيديو تُقام كجزء من مكافأة تدريبية. رونا، مديرة شابة، تقود ورشة العمل وتعلمهم كيفية توثيق عالمهم.

الفيلم مقسم إلى ثمانية أجزاء، حسب عدد جلسات الدورة. تكمن في جوهرها ديناميكية المجموعة التي تتطور بين جدران الغرفة، إلى جانب مقاطع الفيديو. الصور الفريدة التي تصورها النساء وتعرضن على القماش الأبيض. تؤدي قضايا مثل الاستقلالية، وإدراك المكان، والعلاقات، والأمومة، والخوف والجرأة، إلى صدام وتقارب بين النساء اللواتي لولا الورشة لم يكن ليجدن مكانهن معًا في نفس المكان، وبالتأكيد لا يشاركن أسرار التأسيس واللحظات الحميمة. رونا تراقبهم وتلتقط صورة. ربما سيخرج منها فيلم.

"فلسطين الصغرى" للمخرج عبد الله الخطيب

تاريخ العرض: 22\6\23

المتحدثين: المخرج عبد الله الخطيب (عبر الزوم)

عن الفيلم:

كان مخيم اليرموك في دمشق أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في العالم بين سنوات 1952 - 2018. إثر اندلاع الثورة السورية، اعتبر نظام الأسد المخيم موئلًا للمقاومة والثوار وفرض عليه حصارًا مشددًا سنة 2013. عزل النظام المخيم الذي بدأ الطعام والدواء والكهرباء يتناقص فيه تدريجيا.

ولد عبد الله الخطيب في مخيم اليرموك وعاش فيه حتى طردته قوات داعش سنة 2015. انقلبت حياة مئات الناس رأسًا على عقب بسبب الحرب والحصار - من والدة عبد الله التي تحولت إلى ممرضة تعتني بالمسنين في المخيم إلى أشرس الناشطين الذين نال الجوع من حبهم وولعهم بفلسطين.

"الطنطورة" للمخرج ألون شفارتس

تاريخ العرض: 22\6\24

عن الفيلم: المخرج ألون شفارتس

في عام النكبة الفلسطينية 1948 هجّرت القوات الصهيونية مئات القرى الفلسطينية من السكان الفلسطينيين.

يتناول الفيلم قرية واحدة - الطنطورة ولماذا تعتبر "النكبة" من المحرمات في المجتمع الإسرائيلي.

"فليكن صباحا" للمخرج عيران كوليرين

تاريخ العرض: 22\6\25

عن الفيلم:

يحاول الفيلم – كما الرواية -أن يغوص بين طبقات هويّة الفلسطينيّين الحاملين لجنسيّة دولة بُنِيَت على أرضهم وأنقاض تاريخهم وذكرياتهم الجامعة، ويطرح تساؤلات محرجة حول انتمائهم عاطفيًّا، ومصالحهم اليوميّة!

على هيئة فيلم فلسطينيّ بشكله وأسلوبه وممثّليه، وحتّى هفواته وكليشيهاته، يأخذنا إلى حيّز للتعارف مع هويّة تشكّلت بفعل واقع سياسيّ، أفرز عددًا غير متناهٍ من التناقضات، لعلّ أبرزها المعاني المبطّنة للتعريف المُخْتَلَق لوصف جزء من الفلسطينيّين، وتمييزه عن الجزء الآخر «الضفّاويّة»، وما يصاحبه من ممارسات نفسيّة واجتماعيّة، وابتكار الفوقيّة.

الأفلام القصيرة:

تاريخ العرض: 22\7\1

المتحدثين: مخرجي الأفلام-رامي فحل، هشام سليمان، جلال مصاروة

ملوخية ناعمة

فلسطيني مثلي الجنس يخرج في موعد غرامي مع شاب يخدعه عن طريق صورة. عندما يحاول الهروب، يهدده الرجل بالكشف عن هويته الجنسية لأهله. في محاولة منه لعدم الوقوع في المشاكل، يتخذ قرارات مصيرية.

الكتاب

صور فيلم "الكتاب" صراعًا بين الأجيال من ثلاث شخصيات: الجدة، الأم والحفيدة. الجدة كبرت وتربت على نهج العادات والتقاليد الشرقية المحافظة.

تحاول الابنة التعامل مع مجتمع يشكل هويتها كامرأة، بينما تكافح الحفيدة من أجل هويتها كطفلة وامرأة مستقبلية.

يدور الصراع في الفيلم حول "الكتاب" الذي يرمز إلى حرية الرأي وحرية المرأة. والسؤال المطروح هو: لماذا تضطهد النساء بعضهن؟

خلال الفيلم يتم أيضا شرح اللغة السينمائية والرمزية كما وستتم مناقشة عملية صناعة الفيلم من وراء الكواليس.

المرأة من بار بلو

وسط أجواء درامية كوميدية وغامضة تدور الأحداث حول عائلة برجوازية فلسطينية تلتقي للمرة الأولى بحبيبة ابنهم الوحيد، خلال اللقاء ينكشف سر عائلي مفاجئ عن طريق الخطأ، الأمر الّذي يؤدي إلى صراعات كبيرة بين أفراد العائلة.