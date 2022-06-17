"يوروفيجن" لن تقام في أوكرانيا العام القادم

عرب ٤٨ / أ ف ب

جرد اتحاد البث الإذاعي والتلفزيوني الأوروبي، أوكرانيا من حق استضافة مسابقة "يوروفيجن" التي فازت بها هذا العام، وبالتالي لن تستطيع تنظيم النسخة القادمة منها.

وأشار إلى إمكان منح بريطانيا التي احتلت المركز الثاني في التصنيف الحق في الاستضافة.

وقال الاتحاد وهو الجهة المنظمة للمسابقة، في بيان إنه "في الظروف الحالية لا تتوافر الضمانات الأمنية والتشغيلية اللازمة لاستضافة يوروفيجن وتنظيمها وإنتاجها".

وأشار الاتحاد إلى أنه سيبدأ نتيجة ذلك "محادثات مع ’بي بي سي’ التي حل المتنافس الذي أرسلته في المركز الثاني، للبحث في احتمال تنظيم مسابقة يوروفيجن سنة 2023 في المملكة المتحدة".

وعادة ما يُمنح البلد الفائز في مسابقة "يوروفيجن" الحق في استضافة الحدث في نسخته التالية.

وفازت فرقة "كالوش أوركسترا" الأوكرانية مع أغنيتها "ستيفانيا" التي تمزج بين الهيب هوب والموسيقى التقليدية، في 15 أيار/مايو بالمسابقة التي أقيمت في إيطاليا، متقدمة على بريطانيا وإسبانيا، خصوصا بفضل أصوات المشاهدين التي صبت بأكثريتها للفرقة الأوكرانية التي تعرض بلدها لغزو روسي منذ أواخر شباط/فبراير.

ولفت منظمو "يوروفيجن" مع ذلك إلى وجود "نية حازمة" لديهم أن "يظهر فوز أوكرانيا بوضوح في العروض التي ستُقدم العام المقبل".

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بهذه المبادرة، وفق ما أعلن ناطق باسمه.

وقال الناطق "سنكون بلا شك سعداء للتعاون بصورة وثيقة مع أوكرانيا و’بي بي سي’ لاستضافة الحدث هنا في المملكة المتحدة".

ولفت إلى أن المملكة المتحدة "ستلتزم" بأن تعكس المسابقة "بدرجة كبيرة غنى الثقافة والتراث والإبداع في أوكرانيا".