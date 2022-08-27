مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث طرق

لقي المغني اللبناني جورج الراسي، مصرعه، فجر اليوم، السبت، من جراء تعرضه لحادث طرق في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سورية، بحسب ما أفادت تقارير صحافية تحدثت أيضًا عن وفاة امرأة كانت برفقته في السيارة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الراسي البالغ من العمر 39 عاما "توفي على أثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادما من الحدود السورية".

ولفت الدفاع المدني اللبناني في تغريدة عبر "تويتر" كشف فيها عن الحادث من دون تحديد هوية الضحيتين، إلى أن عناصره استعانوا "بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية" نظرا إلى "تضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث". وقد نقلوا الجثتين إلى المستشفى في بلدة تعنايل المجاورة.

قتيلان جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الاسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية-البقاع. pic.twitter.com/7FTIaeTJ76 — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) August 27, 2022

وأظهرت صور نشرتها مواقع إلكترونية لبنانية سيارة سوداء متضررة بشكل كبير من جراء الاصطدام بفاصل إسمنتي يفصل بين اتجاهي الطريق عند نقطة المصنع الحدودية في منطقة البقاع.

وفي رصيد المغني الشاب ألبومات عدة منذ انطلاقته في أواسط تسعينات القرن الماضي، وأغنيات كثيرة بلهجات مختلفة خصوصا اللبنانية والمصرية، حقق بعضها انتشارًا في البلدان العربية.

ولفت الراسي انتباه الجمهور والنقاد الموسيقيين، خصوصًا بفعل تشابه صوته مع خامة المغني السوري الشهير جورج وسوف.

وتعاون الراسي المتحدر من شمال لبنان، خلال مسيرته مع أسماء معروفة في مجال التأليف الموسيقي والشعر الغنائي العربي في العقدين الماضيين.

كما كان اسمه متداولا في الصحافة الفنية العربية على خلفية حياته الشخصية، بما يشمل أخبار طلاقه أو تقلبات علاقته بشقيقته الممثلة اللبنانية نادين الراسي.

وأثار نبأ وفاته حزنًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ عبّر مستخدمون كثر خصوصا على تويتر، عن أسفهم لموت المغني الشاب في سن مبكرة.

الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلتو وأهلو. خبر بشع وشب بأول عمرو بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا. نفسو بالسما يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين@NadineElRassi — Elissa (@elissakh) August 27, 2022

كتير محزن خبر وفاة الفنان جورج الراسي، صعب ومفجع لعائلته ومحبيه.

كل العزاء لشقيقته نادين الراسي، نفسه بالسما ولروحه السلام#جورج_الراسي — أماني جحا (@amanie_geha) August 27, 2022

الكل عم ينعي الفنان #جورج_الراسي بس انو البنت يلي كانت معو اذا مش مشهورة ، ما عندا محبين واهل انكسرت قلوبهمالله يرحمهم تنيناتنشو صعاليك نحنا قدام الموت pic.twitter.com/kE5aL9vQ3M — leelo (@newliloch) August 27, 2022

"إنّا لله و إنّا إليه راجعون"

الله يرحم روحك و يسكنك الفردوس الأعلى