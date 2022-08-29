جوقة "سراج" تطلق عملها الجديد بعنوان "شيوخ الطرب"

أعلنت جوقة "سراج" عن انطلاق سلسلة عروض عملها الجديد تحت عنوان "شيوخ الطرب" والتي ستبدأ في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر وباكورة أعملها ستكون في قاعة قصر الثقافة في مدينة "كرمئيل"، ومن ثم في مدينة حيفا لتستمر بعدها إلى الناصرة والعديد من مسارح البلاد.

وأصدرت الجوقة بيانا، اليوم الإثنين، قال فيه إن "هذا العرض هو ثمرة عمل وبحث موسيقي عمل عليه وما زال يعمل قائد فرقة سراج الفنان سامر بشارة منذ فترة طويلة على تدريب الكادر الكبير لجوقة سراج الذي يضم أكثر من أربعين مغن وعازف".

وتتعاون جوقة سراج لأول مرة على المسرح مع الفنان عامر حليحل الذي كتب مواد العرض المسرحية، كما سيقوم بالتمثيل في العرض. ويُخرج هذا العمل وأيضًا بالتعاون لأول مرة مع جوقة سراج، الفنان أيمن نحاس.

ويوضح المدير الفني للجوقة، سامر بشارة، أهمية فكرة العرض الموسيقية بحيث تسلط الضوء على الشيوخ الذين تتلمذوا الموسيقى والمقامات والضروب من التجويد والابتهال الديني ليبدأوا مسيرة تلحينهم وغنائهم لأجمل ما أُلّف في القرن العشرين، متمسكين بالجذور العربية الشرقية.

من تحضيرات فرقة سراج لإطلاق عملها الجديد

وأضاف البيان أن "عرض ‘شيوخ الطرب‘ يأتي في فترة ربما هي الأكثر ابتعادًا عن الموسيقى العربية الكلاسيكية الحديثة والتي قادها مجموعة من الموسيقيين العظماء أمثال؛ سيد درويش، زكريا أحمد، محمد القصبجي وغيرهم، حيث يحاول العرض تقريب هذه الأنماط الموسيقية إلى جمهور اليوم عن طريق الرجوع إلى أصولها الأدائية غناءً وعزفًا، إذ يكاد ينعدم اليوم في مشهدنا الفني غناءً يعتمد على التعبير الموسيقي المركّب الممزوج مع التعبير القصصي للأغنية.

وختمت "سراج" بيانها قائلة إن "العرض يحاول عن طريق مشاهد مسرحية التقرب من روح الفترات التي أُنتجت فيها مواد العرض الموسيقية، حيث سنسمع قصصًا تعيدنا إلى الأجواء التي أحاطت شيوخ الطرب تفتح لنا مخيلتنا على عالم تأسيسي في حياة كل إنسان عربي متلقي للموسيقى العربية أيًا كانت".