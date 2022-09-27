30 فيلمًا روائيًا يشارك في مهرجان دينارد السينمائي

عرب ٤٨ / أ ف ب

يُشارك نحو 30 فيلمًا روائيًا في الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان دينارد (Dinard) السينمائي الفرنسي للأفلام البريطانية التي تُفتَتَح، الأربعاء، من بينها أعمال تُعرض للمرة الأولى، بحسب المنظمين.

وتتنافس ستة أفلام في المسابقة هي "أول ماي فريندس هايت مي" لأندرو غاينورد و"إميلي" لفرنسيس أوكونور، و"ماي أولد سكول" لجونو ماكلويد و"بايرتس" لريجي ييتس و"وينرز" لحسن ناظر و"ذي ألموند أند ذي سيهورس" لسيلين جونز وتوم ستيرن الذي يُعرض في افتتاح المهرجان.

وأشار المنظمون إلى أن هذه الدورة التي تستمر إلى الأحد تتضمن العروض الأوروبية الأولى لنحو 20 فيلمًا.

ونقل بيان عن المديرة الفنية للمهرجان دومينيك غرين قولها إن "الأفلام تتوزع على أقسام عدة"، أحدها يضم أفلامًا تتناول قصص "رجال ونساء كان لشغفهم ومعاركهم طابع عالمي يصلح لكل زمان ومكان"، والثاني يتمحور على أفلام تُظهر "طرق الوجود المختلفة"، في حين تتبع فئة ثالثة "تطور السينما من الأبيض والأسود إلى الإنتاجات الكبرى وأقراص الفيديو الرقمية وصولًا إلى الأفلام التفاعلية".

ويترأس الممثل الفرنسي جوزيه غارسيا لجنة التحكيم الفرنسية البريطانية التي تضم الممثلات الفرنسيات أليس بول وعلية عمامرة وصوفيا السعيدي ومواطنهن المخرج والمنتج أوغو جيلان الممثل، إضافة إلى المخرج البريطاني أدريان ليستر الذي شارك في "برايمري كولورز" لمايك نيكولز ومواطنه الممثل جورج بلاغدين الذي شارك في مسلسلي "فرساي" و"فايكينغز" الناجحين.

ويقام تكريم للمخرج وأسطورة المسرح البريطاني بيتر بروك الذي توفي في الثاني من تموز/ يوليو عن 97 عامًا، بعرض فيلمه المقتبس عن رواية وليام غولدنع "لورد أوف ذي فلايز" (1963).

وفي تحية إلى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 أيلول/ سبتمبر تُعرض الأحد ثلاث وثائق أرشيفية تعود إلى زيارتها لفرنسا في نيسان/ أبريل 1957، بينها وصولها إلى باريس ومأدبة العشاء التي أقيمت على شرفها في متحف اللوفر وخطابها الرسمي.

ويقام، السبت، احتفال توزيع جوائز "هيتشكوك" الخمس التي يمنحها هذا المهرجان.

وكان "ليمبو" لبِن شاروك و"سويتهارت" لمارلي موريسون أبرز الأفلام الفائزة عام 2021 بجوائز هذه المهرجان المخصص لتعريف الجمهور والموزعين الفرنسيين بالسينما البريطانية.