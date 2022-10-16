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مصر: نقابة الموسيقيين توقف تصاريح عمل "مطربي المهرجانات"

تاريخ النشر: 16/10/2022 - 22:12

مصر: نقابة الموسيقيين توقف تصاريح عمل "مطربي المهرجانات"
مغني "المهرجانات"، حسن شاكوش خلال حفل
عرب ٤٨

أوقفت نقابة المهن الموسيقية المصرية تصاريح العمل الخاصة بـ"مطربي المهرجانات" مؤقتا، من أجل دراسة ملفهم في ما يتماشى مع "قيمة مصر الفنية"، بحسب بيان الأحد.

وأفاد بيان النقابة بأن مجلسها "قرر إيقاف التصاريح الصادرة لمطربي المهرجانات مؤقتا، لحين عمل اجتماع من أجل دراسة ملفهم بالكامل، وبطريقة منظمة للحفاظ على قيمة مصر الفنية".

وصدر هذا القرار في اليوم الأول لتولي نقيب الموسيقيين الجديد، الفنان المصري مصطفى كامل منصبه، بعد فوزه في انتخابات أجريت الأسبوع الماضي، ليخلف الفنان هاني شاكر.

وهذا ليس القرار الأول من نوعه الذي تصدره النقابة، فقد أصدر هاني شاكر قرارا مماثلا في شباط/ فبراير 2020، أبلغ فيه "جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات".

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن المستشار الإعلامي للنقابة، طارق مرتضى، القول إنه "سيتم خلال الأيام المقبلة تشكيل لجنة من رموز المهنة، لبحث ملف مطربي المهرجانات، وسيكون لهم حرية القرار في الحكم عليهم"، والذي قد يصل إلى إيقافهم بشكل دائم.

وأضاف أن هذا القرار "جاء برضى الجمعية العمومية ولحماية الذوق العام في البلاد".

وبدأت موسيقى "المهرجانات" بالظهور والانتشار في مصر، عقب الانتفاضة الشعبية العام 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وتلقى شعبية هائلة ورواجا واسعا بين جيل المراهقين.

وهي نوع من الموسيقى الإلكترونية المصحوبة بكلمات شعبية، تغلب عليها الألفاظ التي يستخدمها الشبان في ما بينهم في الشارع، وقد تصل إلى درجة الإيحاءات الجنسية والشتائم.

واستخدم أصحاب هذا النمط الموسيقي منصات مثل "يوتيوب" وشبكات التواصل الاجتماعي على غرار "فيسبوك" لتقديم أغنياتهم وموسيقاهم.

ومن أبرز مغني وفرق "المهرجانات" في مصر، "أوكا وأورتيغا" و"حمّو بيكا" و"السادات" و"الصواريخ".

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