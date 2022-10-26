  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

"حديث لذاكرة بصرية": برنامج موازٍ لعروض مهرجان "أيام فلسطين السينمائيّة"

تاريخ النشر: 26/10/2022 - 19:52

"حديث لذاكرة بصرية": برنامج موازٍ لعروض مهرجان "أيام فلسطين السينمائيّة"
(Getty Images)
عرب ٤٨

ينظّم مهرجان أيام فلسطين السينمائية ضمن دورته التاسعة، برنامجا موازيا لمسابقاته وعروضه الرئيسية، تحت عنوان "حديث لذاكرة بصرية"، بمناسبة الذكرى الـ40 على خروج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت.

ويشمل البرنامج عروضا لأربعة أفلام أُنتجت في تلك الفترة، بالإضافة إلى ثلاث ندوات وإطلاق كتيّب فني، وإعادة إطلاق كتاب "فلسطين في السينما" لوليد شميط وغي هينبل.

وينطلق البرنامج الموازي في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر، ويستمر حتى السادس منه.

وتتنوع الأفلام في مضمونها لتشمل تغيّر التاريخ السياسي الفلسطيني، والتحولات التي عاشها ما بين عامَي 1948-1967، وصولا إلى بداية الثمانينيّات التي تشكل مرحلة العبور بين ما قبل بيروت وما بعدها.

ويشمل البرنامج الأفلام التالية: "وطن الأسلاك الشائكة" (1980) للمخرج العراقي قيس الزبيدي، و"حروب صغيرة"(1981) للمخرج اللبناني مارون بغدادي، و"جيل الحرب" (1988) للبنانيين لجان شمعون ومي المصري، و"رائحة الجنة" (1982)، للمخرج السوري عمر أميرالاي.

وتهدف الندوات التي يطرحها البرنامج إلى استعادة مرحلة خروج منظمة التحرير من بيروت كمجموعة أحداث ممتدة، مما يسمح ببناء روايات تفكك اللحظات الموثقة من وجهة نظر معاصرة، حيث تحمل الندوات عناوين: تأملات في الذاكرة الجمعية البصرية، والفلسطيني شخصية سينمائية، ما قبل الخروج من بيروت وما بعده.

ومن خلال كتيّب فني يوثق تفاعل عينة من الجمهور مع صور عن تلك المرحلة، يثير البرنامج بعض التساؤلات حول الذاكرة البصرية الجمعية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، تعيد "فيلم لاب" إطلاق كتاب "فلسطين في السينما" لوليد شميط وغي هينبل. يعطي الكتاب إجابة شاملة حول طبيعة السينما وما كانته في بداياتها في سبعينيات القرن العشرين، وامتداد صناعة السينما الفلسطينية وما تحمله من تنوع لمنابعها ومقاربتها للقضية الفلسطينية، وما تعرضت له من انقطاع إثر الخروج من بيروت.

بودكاست عرب 48

#مهرجان أيام فلسطين السينمائية
#حديث لذاكرة بصرية
#منظمة التحرير الفلسطينية
#بيروت
#لبنان
#فلسطين
#فلسطين في السينما
#فيلم لاب
#التاريخ السياسي الفلسطيني
#وطن الأسلاك الشائكة
#حروب صغيرة
#الفلسطيني شخصية سينمائية

حوارات

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جديد المكتبة: "المجتمع العقابي" لميشيل فوكو
جديد المكتبة: "المجتمع العقابي" لميشيل فوكو

2022-10-26

"حمزة": فيلم فلسطينيّ قصير في مهرجان القاهرة الدوليّ
"حمزة": فيلم فلسطينيّ قصير في مهرجان القاهرة الدوليّ

2022-10-24

فيلم "بلاك آدم" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم "بلاك آدم" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

2022-10-24

الأكثر قراءة

خمسة شهداء في عدوان للاحتلال على نابلس وشهيد سادس بالنبي صالح

خمسة شهداء في عدوان للاحتلال على نابلس وشهيد سادس بالنبي صالح

2022-10-25
لا تحمّلوا

لا تحمّلوا "عرين الأسود" فوق طاقتها

2022-10-25
العدوان على نابلس: صاروخ وتفجير سيارة واشتباكات مسلحة بأنحاء الضفة

العدوان على نابلس: صاروخ وتفجير سيارة واشتباكات مسلحة بأنحاء الضفة

2022-10-25
عشرات الآلاف يشيعون شهداء نابلس الخمسة وشهيد النبي صالح

عشرات الآلاف يشيعون شهداء نابلس الخمسة وشهيد النبي صالح

2022-10-25
مسيرات غضب وإضراب بالضفة وغزة ودعوات لتصعيد المقاومة

مسيرات غضب وإضراب بالضفة وغزة ودعوات لتصعيد المقاومة

2022-10-25