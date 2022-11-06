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أيام قرطاج السينمائية: فوز فيلم "الثوار" بالتانيت الذهبي

تاريخ النشر: 06/11/2022 - 10:00

أيام قرطاج السينمائية: فوز فيلم "الثوار" بالتانيت الذهبي
من تسليم جائزة التاينت الذهبي في مهرجان أيام قرطاج السينمائية (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

فاز الفيلم التنزاني "الثوار" (Vuta N'Kuvute) للمخرج، أميل شيفجي، بالتانيت الذهبي، بكبرى جوائز مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" الذي اختُتِمت دورته الثالثة والثلاثون، مساء السبت، في تونس.

ويتناول "الثوار" أجواء الحب والسياسة خلال الأعوام الأخيرة من الاستعمار البريطاني لزنجبار.

وحصل على جائزة التانيت الفضي فيلم "تحت الشجرة" للمخرجة التونسية، أريج السحيري، التي تتطرق فيه للعلاقات الغرامية بين عاملات وعمال زراعيين خلال موسم قطف التين في إحدى القرى التونسية. وقد لفت هذا العمل انتباه المتابعين خلال فعاليات أسبوعي المخرجين في مهرجان كان.

أما التانيت البرونزي في المسابقة الرسمية التي ضمت 12 فيلمًا روائيًا طويلًا فكانت من نصيب الفيلم المصري "شرف" للمخرج سمير نصر، ويتطرق إلى النظام الطبقي في المجتمع من خلال أحداث في داخل سجن، وهو مقتبس عن رواية صنع الله إبراهيم الشهيرة التي تحمل العنوان نفسه.

وفي المجموع، يُعرض 170 فيلمًا خلال الحدث الممتد حتى الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، في 22 قاعة سينما في تونس العاصمة ومدن أخرى، بمعدل 60 عرضًا كل يوم في إطار المهرجان السينمائي الإفريقي الأعرق الذي انطلق عام 1966 واستحال موعدًا سنويًا منذ 2014.

ومثلت الأفلام نحو أربعين بلدًا عربيًا وأفريقيًا، بينها السعودية، ضيفة شرف المهرجان هذا العام مع أربعة أعمال سينمائية.

وسلط المهرجان الضوء على السينما الفلسطينية، من خلال عرض نحو عشرة أفلام أُنتجت منذ العام 1969 وتساهم في "تخليد نضالات الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل استرداد وطنه"، حسب إدارة المهرجان.

وترأس لجنة التحكيم للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، المخرج المغربي، محمد عبد الرحمن التازي.

أما فئتا الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة فترأست لجنتهما المنتجة الملغاشية ماري كليمنس أنديامونتا بايس.

بودكاست عرب 48

#التانيت الذهبي
#أيام قرطاج السينمائية
#فيلم

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