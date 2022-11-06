الإعلان عن أسماء لجان تحكيم برنامج "حكايات طائر الشمس"

أعلنت مؤسسة "فيلم لاب فلسطين"، اليوم الأحد، عن أسماء لجنة التحكيم التي ستمنح المشروع الفائز في النسخة الثالثة من برنامج "حكايات طائر الشمس" جائزة إنتاج بقيمة 20 ألف دولار مقدمة من المورد الثقافي وبنك فلسطين.

وتضم لجنة التحكيم؛ الكاتبة والمخرجة ليالي بدر، والمنتجة سابين صيداوي، والشاعر والكاتب وسيم الكردي، وسيتم الإعلان عن الفائز في ختام مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" في دورته التاسعة والذي انطلق في الأول وحتى السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكان باب التقدم للمشاركة في برنامج "حكايات طائر الشمس" قد فتح في 10 نيسان/ أبريل، وأغلق في 30 أيار/ مايو الماضي، حيث استقبل البرنامج 45 طلبًا من كتّاب وصانعي أفلام من 8 دول عربية هي: فلسطين، مصر، لبنان، الأردن، العراق، سورية، السودان، الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، من بينهم 19 كاتبة وصانعة أفلام.

اختارت في حزيران/ يونيو لجنة مختصة، أربعة مشاريع واعدة تتحدث عن الأطفال واليافعين والعائلة من مشاريع المشاركين العرب:

* "عودة نجمة"، عالم وشخصيات مريم نعوم، سيناريو وحوار سمر طاهر، سرد حسين أحمد، ومنتج تطوير آية دوارة، ومن إخراج: عبد الرحمن حمد.

* ومن لبنان "وادي شبح" سنياريو راني نصر، إخراج سماح القاضي وإنتاج ميشيل أيوب.

* "أبو كرش" بإخراج مشترك لسعيد زاغة من فلسطين وغيث العدوان من الأردن وإنتاج ضحى العدوان.

* "مدينة إيس" كتابة وإخراج لانا الزيدي وإنتاج هدى الكاظمي من العراق.

عملت المشاريع المشاركة بجد على كتابة النصوص وترتيب حُزم الإنتاج وخطط التمويل والتوزيع خلال الأسابيع الماضية بإشراف مرشدة كتابة السيناريو دارين حطيط، ومنتجة الأفلام دينا إمام، ومرشد الإخراج أبو بكر شوقي.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة "فيلم لاب فلسطين" علا سلامة إن" تنظيم برنامج "حكايات طائر الشمس" للعالم العربي، يمنح البرنامج بعدًا إقليميًا يسهم في تسليط الضوء على حاجتنا لإنتاج أفلام عربية للأطفال واليافعين، مشيرةً إلى أن هذا البرنامج انطلق في نسخته الأولى من فلسطين عام 2020 بالشراكة مع سينفيليا للانتاج، استجابةً لاحتياجات مجتمع صناعة الأفلام، ومحمسًا صُناع الأفلام على استكشاف أهمية رواية القصص لجمهور اليافعين".

وصُمم برنامج "حكايات طائر الشمس" انطلاقًا من الحاجة لإنتاج أفلام أطفال بجودة عالية في المنطقة العربية، حيث عملت مؤسسة فيلم لاب فلسطين منذ عام 2014 على بناء وتنمية الخبرات اللازمة لإنتاج أفلام أطفال بجودة عالية من خلال برنامج الجيل القادم، وذلك تجاوبًا مع النقص الملح في هذا المجال في المنطقة العربية. وسعت المؤسسة عبر مشاريعها لمعالجة التحديات المتعلقة بكتابة نصوص أفلام الأطفال ومتابعتها، وحصدت ثمار هذا الجهد عام 2020 بتعاونها مع سينيفيليا للإنتاج، حيث أطلقت برنامج "حكايات طائر الشمس".

وضمن جهودها في هذا الإطار، أطلقت "فيلم لاب فلسطين" بالتعاون مع بلدية رام الله "برنامج المرئي والمسموع للأطفال واليافعين"، بالإضافة إلى تطوير شراكات مع المؤسسات القاعدية وإنشاء نوادي سينما بهدف تطوير الذائقة البصرية والسمعية المحلية، عبر تطوير قدرات الأطفال واليافعين، وتنمية حسهم النقدي تجاه ما يحيط بهم من مشاهد متعاقبة.

كما أطلقت عام 2020 منصة "وقتنا" لأفلام الأطفال واليافعين، وهي منصة مجانية غير تجارية مخصصة للأغراض الاجتماعية والتعليمية والثقافية والإنسانية، موجهة للأطفال في دولة فلسطين.