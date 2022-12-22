إعلان أسماء الفائزين بجوائز فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانيّة

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الخميس، نتائج جوائز فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة.

وشارك في المؤتمر رئيس لجنة جوائز فلسطين فخري صالح، ومدير عام الآداب في الوزارة عبد السلام عطاري. وتلا وزير الثقافة الفلسطينية، عاطف أبو سيف، خلال المؤتمر الصحافي أسماء الفائزين والفائزات.

وحصل الأديب الدكتور وليد سيف، على جائزة فلسطين التّقديريّة عن مجمل الأعمال، فيما حصل الروائي وليد الشرفا على جائزة فلسطين للآداب عن روايته "أرجوحة من عظام"، مناصفة مع الشاعر والكاتب خالد جمعة عن مجموعته الشعرية "قمر غريب فوق صانع النايات".

وذهبت جائزة فلسطين للدراسات الاجتماعيّة والعلوم الإنسانيّة مناصفة لكلّ من الكاتب والصحافي عمر نزال عن كتابه "كباسيل: منافذ الاتصال والتواصل لدى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، والباحثة نور محمد جبر (نور بدر) عن كتابها "هندسة الاضطهاد: سياسة التحكم بالأجساد الصامتة".

خلال المؤتمر الصحافيّ

وذهبت جائزة فلسطين للفنون مناصفة لكل من الفنان والمخرج المسرحي غنام غنام عن فرع المسرح عن أعماله المسرحية، وبضمنها مسرحية "بأم عيني عام 1948"، و الفنان التشكيلي محمد الجالوس عن معارضه الثلاثة الأخيرة 2019 - 2022.

وحصلت الفنانة ريم نبيل مصري عن معارضها التشكيلية 2020 – 2022، على جائزة فلسطين للمبدعين الشّباب.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني خلال المؤتمر: "نلتقي وإياكم ونحن نؤسس ونؤثثُ معًا إبداعَنا الفلسطيني، إبداعَ الثقافةِ الوطنيةِ الفلسطينيةِ لإعلانِ نتائج جوائزِ دولةِ فلسطينَ في الفنونِ والآداب والعلوم الإنسانية للعام 2022، وهي تقديرٌ واحترامٌ وعرفان من البلاد، من فلسطينَ إلى مبدعيها حيثما كانوا، المبدعونَ الذين يستحقون هذا التقديرَ الكبيرَ وهُم يسعون من أجل حريتها؛ بالقلم والفكر والروح، هي تحيةُ محبةٍ وامتنانٍ على ما يقومون به من تخليدٍ لحكاية البلاد والناس بأفعالهم السردية والفنية وغيرها من فنونٍ وثقافةٍ وإبداع، حكاية حريةٍ بمسيرتها الطويلةِ المرصوفةِ بنضالاتِ شعبِنا وكفاحِه في مواجهة احتلالٍ بغيضٍ قوامُه القتلُ والتشريدُ والتنكيل. حيث يزدادُ شعبُنا رغم كل هذه الأحداثِ والويلاتِ إصرارًا على المضي قُدمًا في سبيل الحريةِ والخلاصِ وإقامةِ الدولة والقدس عاصمتها".

وتوجه أبو سيف بالتحيةِ والتقديرِ للأستاذ الناقد والمترجم، فخري صالح رئيس لجنة جوائز دولة فلسطين في الفنون والآداب والعلوم الإنسانية للعام 2022، وعضوية كلٍّ من: الكاتب والناقد عادل الأسطة، والفنان محمد بكري، والقاص والكاتب الأمين العام المساعد لاتحاد الكتّاب والأدباء الفلسطينيين عبد الله محمد تايه، والفنانة رانية إلياس، والفنان المخرج المسرحي فؤاد عوض، والناقدة الأكاديمية جهينة الخطيب، والفنان التشكيلي محمد خليل، والدكتور يعقوب حمودة.

بدوره، قال فخري صالح إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات، مع أعضائها في غزة والداخل والشتات، ونظرت في الأعمال المتقدّمة للجائزة بفروعها الخمسة، وكان عددها 61 عملًا، منها 7 لمجمل الأعمال، و18 عملًا لجائزة الآداب في القصّة والشّعر والرّواية، و8 أعمال لجائزة العلوم الاجتماعية والإنسانيّة، و9 أعمال لجائزة الفنون، و15 عملا لجائزة الشّباب في الفنون والآداب.

وأضاف صالح أنه وبعد دراسة الأعمال المقدمة اختارت اللجنة بإجماع أعضائها، وبأقصى حدّ من الموضوعيّة والمسؤوليّة الوطنيّة والأدبيّة، الأعمال الفائزة بجائزة فلسطين، التي تحقّق شروط الإبداع والأصالة، وتحمل القيم الجماليّة والإنسانيّة والوطنيّة.