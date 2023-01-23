عرب ٤٨ يتجدد
  2. ثقافة وفنون
  3. حدث

"المركز العربي" ينظم المنتدى السنوي لفلسطين 2023 بالدوحة السبت

تاريخ النشر: 23/01/2023 - 10:58

"المركز العربي" ينظم المنتدى السنوي لفلسطين 2023 بالدوحة السبت
غلاف كتيب وجدول أعمال المنتدى السنوي لفلسطين 2023
عرب ٤٨

من المزمع أن تنطلق أعمال المنتدى السنوي لفلسطين في دورته الأولى التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومؤسسة الدراسات الفلسطينية يوم السبت الموافق 28 كانون الثاني/ يناير.

وتنتظم هذه الدورة في محور بحثي عام، يقدم فيه باحثون فلسطينيون وغير فلسطينيين من أنحاء العالم كله يعملون على أبحاث تتعلق بالموضوع الفلسطيني.

وتتوزع هذه الأوراق البحثة على مواضيع متعلقة بفلسطين وتاريخها، والقضية الفلسطينية، ونظام "الأبارتهايد" والاستعمار الاستيطاني، وفلسطين في العلاقات العربية، وفلسطين في العلاقات الدولية، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

ويشكّل هذا المؤتمر الأكاديمي، الذي سيعقد في مسارات متوازية، فرصة للمهتمين بقضية فلسطين وسياقاتها الإقليمية والعالمية للالتقاء وتبادل وجهات النظر، ويشكّل أيضا رافدا مهما للبحث العلمي بشأن فلسطين والقضايا العديدة المرتبطة بها، ويعزز مركزية قضية فلسطين والاهتمام العربي والدولي بها.

وستقدم في دورة المنتدى الأولى لهذا العام نحو 62 ورقة علمية محكّمة اختيرت من ضمن 375 طلبا للمشاركة (قُبل منها 140 مقترحا) تعرض في ورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل العامة التي تخص الشأن الفلسطيني.

ويعقد المنتدى حضوريا في فندق "الشيراتون" بالدوحة، وتبث المحاضرات العامة مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز، مع توافر ترجمة فورية من اللغة العربية إلى الإنجليزية.

بودكاست عرب 48

#المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
#المنتدى السنوي لفلسطين
#تاريخ فلسطين
#القضية الفلسطينية
#الأبارتهايد
#الاستعمار الاستيطاني

حوارات

حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين
حوار | اعتقالات الأطفال الليلية.. وسيلة لزرع الرعب وترهيب الفلسطينيين

2023-01-21

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

في "المستوطن والساكن الأصليّ": قراءة في كتاب ممداني
في "المستوطن والساكن الأصليّ": قراءة في كتاب ممداني

2023-01-22

كيف تحوّل تيك توك لأقوى منصّة لبيع الكُتب؟
كيف تحوّل تيك توك لأقوى منصّة لبيع الكُتب؟

2023-01-19

المركز العربيّ يصدر كتاب "قرن من الشعبويّة: التاريخ والنظريّة والنقد"
المركز العربيّ يصدر كتاب "قرن من الشعبويّة: التاريخ والنظريّة والنقد"

2023-01-19

الأكثر قراءة

نتنياهو يقيل درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة

نتنياهو يقيل درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة

2023-01-22
حالة الطقس: أجواء دافئة وجافة

حالة الطقس: أجواء دافئة وجافة

2023-01-22
مصرع شابة وإصابات متفاوتة في حادثي طرق قرب حيفا والنقب

مصرع شابة وإصابات متفاوتة في حادثي طرق قرب حيفا والنقب

2023-01-22
ماذا قال أليغري بعد خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس؟

ماذا قال أليغري بعد خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس؟

2023-01-22
الرابعة في غضون ساعات: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار باللد

الرابعة في غضون ساعات: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار باللد

2023-01-22