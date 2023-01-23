"المركز العربي" ينظم المنتدى السنوي لفلسطين 2023 بالدوحة السبت

من المزمع أن تنطلق أعمال المنتدى السنوي لفلسطين في دورته الأولى التي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومؤسسة الدراسات الفلسطينية يوم السبت الموافق 28 كانون الثاني/ يناير.

وتنتظم هذه الدورة في محور بحثي عام، يقدم فيه باحثون فلسطينيون وغير فلسطينيين من أنحاء العالم كله يعملون على أبحاث تتعلق بالموضوع الفلسطيني.

وتتوزع هذه الأوراق البحثة على مواضيع متعلقة بفلسطين وتاريخها، والقضية الفلسطينية، ونظام "الأبارتهايد" والاستعمار الاستيطاني، وفلسطين في العلاقات العربية، وفلسطين في العلاقات الدولية، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

ويشكّل هذا المؤتمر الأكاديمي، الذي سيعقد في مسارات متوازية، فرصة للمهتمين بقضية فلسطين وسياقاتها الإقليمية والعالمية للالتقاء وتبادل وجهات النظر، ويشكّل أيضا رافدا مهما للبحث العلمي بشأن فلسطين والقضايا العديدة المرتبطة بها، ويعزز مركزية قضية فلسطين والاهتمام العربي والدولي بها.

وستقدم في دورة المنتدى الأولى لهذا العام نحو 62 ورقة علمية محكّمة اختيرت من ضمن 375 طلبا للمشاركة (قُبل منها 140 مقترحا) تعرض في ورش عمل متخصصة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل العامة التي تخص الشأن الفلسطيني.

ويعقد المنتدى حضوريا في فندق "الشيراتون" بالدوحة، وتبث المحاضرات العامة مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز، مع توافر ترجمة فورية من اللغة العربية إلى الإنجليزية.