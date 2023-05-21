مدى الكرمل يستعدّ لعقد مؤتمره السنويّ السبت عن "العلاقات بين الفلسطينيّين في فلسطين التاريخيّة"

، يركّز المؤتمر هذا العام على تأثير السياق الاستعماريّ على النسيج الاجتماعيّ والسياسيّ والثقافيّ بين الفلسطينيّين في المناطق المختلفة، فضلًا عن محاولته تسليط الضوء على ديناميكيّات وأنماط العلاقات بين المجموعات المختلفة في ظلّ الواقع السياسيّ المركَّب.

يعتزم مدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة عَقْدَ مؤتمره السنويّ للعام 2023، السبت المقبل، في فندق "رمادا أوليفييه" في الناصرة.

ويداوم مدى الكرمل على عَقْد مؤتمره هذا كلّ عام، بحيث يطرح فيه سنويًّا مسألة أو قضيّة راهنة، تتعلّق بحياة الفلسطينيّين في إسرائيل، ويناقشها من عدّة زوايا أو جوانب، منها الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة وغيرها.

وفي العام الماضي، تَناولَ المؤتمر قضيّة العنف والجريمة لدى المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل، فيما تناول في العام الذي سبقه موضوعَ تبعات جائحة كورونا وهبّة الكرامة على المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل.

أمّا في هذا العام، فسيتناول المؤتمر مسألة يعبّر عنها العنوان: "العلاقات بين الفلسطينيّين في فلسطين التاريخيّة: ديناميّات اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة".

وتَمكَّنَ النظام الاستعماريّ الإسرائيليّ من فصل وعزل أجزاء الشعب الفلسطينيّ جغرافيًّا، بل تَمكَّنَ كذلك من تطبيق أساليب قمع متباينة في السياقات الجغرافيّة المختلفة، تؤدّي بدورها إلى إفراز فروق اجتماعيّة واقتصاديّة مختلفة، ومُعايَشات يوميّة مختلفة، وكذلك نضالات مختلفة. مع ذلك، لا تزال محاولات الشعب الفلسطينيّ لمحو الخطّ الأخضر جارية من خلال العمل النضاليّ والتضامنيّ والتكافليّ المشترك القاطع لحدود فلسطين التاريخيّة كلّها. هذا بالطبع لا يُلغي حقيقة أنّ الواقع الاستعماريّ نجح في إحداث صدع في العلاقات بين الفلسطينيّين نتيجة هذا التقسيم والفصل.

على هذا الأساس، يركّز المؤتمر هذا العام على تأثير السياق الاستعماريّ على النسيج الاجتماعيّ والسياسيّ والثقافيّ بين الفلسطينيّين في المناطق المختلفة، فضلًا عن محاولته تسليط الضوء على ديناميكيّات وأنماط العلاقات بين المجموعات المختلفة في ظلّ الواقع السياسيّ المركَّب.

علاوة على هذا، يواظب مدى الكرمل كلّ عام على تعميم استطلاع رأي على الفلسطينيّين في إسرائيل، فيه أسئلة ثابتة بشأن مواقفهم وتصوُّراتهم للوضع السياسيّ القائم في البلاد، ومكانتهم القوميّة والمدنيّة. من جهة أخرى، يحتوي الاستطلاع على أسئلة تحاول أن تتبيّن آراء الفلسطينيّين تجاه منظومة العلاقات مع الفلسطينيّين في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967، في الجوانب السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة.

يشارك في المؤتمر هذا العامَ كوكبةٌ من الأكاديميّين والباحثين والسياسيّين والناشطين، وهُم: د. جوني منصور؛ ود. مهنّد مُصطفى؛ ود. إمطانس شحادة؛ ود. رجا الخالدي؛ ود. عرين هوّاري؛ ومحمّد قعدان؛ ود. هوازن يونس؛ ود. سهاد ظاهر - ناشف؛ ود. إسلام أبو أسعد؛ وهيلانا إغباريّة.

وتتوزّع أدوارهم بين رؤساء جلسات ومُعقّبين ومُتحدّثين. أضف إلى ذلك، وكما هو معهود كلّ عام، سينشر مدى الكرمل كتابًا يحتوي على أوراق المشارِكين في المؤتمر، يوزّعه على الحضور والجمهور يوم المؤتمر.