25 عامًا على تأسيس جمعية الثقافة العربية: عزمي بشارة في حوار مع أنطوان شلحت

عزمي بشارة في حوار خاص عن الأسباب التي حدت إلى تأسيس جمعية الثقافة العربية قبل 25 عامًا * في الحوار تجوال في قلب بشارة وعقله حيال الماضي وذكرياته، وكيف أصبح ينعكس الآن في الحاضر.

في مناسبة الذكرى السنوية الـ25 لتأسيس جمعية الثقافة العربية والتي سيحتفل بها على نطاق واسع في تموز/ يوليو 2023، أجرى رئيس الهيئة الإدارية للجمعية، الكاتب أنطوان شلحت، حوارًا مصوّرًا خاصًا مع مؤسس الجمعية، المفكر العربي عزمي بشارة، جرى التطرّق فيه إلى الظروف التي واكبت عملية التأسيس، والهواجس التي شغلت تفكيره في لحظة التأسيس.

وتحدث بشارة في سياق الحوار عن أهمية الجمعية وضرورتها في ذلك الوقت، وكذلك الآن، وعن الأسباب التي حدت به إلى تأسيسها والتي أكّد أنها تراوحت بين أسباب سياسية مرتبطة بمستجدات فترة تسعينيات القرن العشرين الفائت، وبين دوافع أخرى متصلة بسيرورة الفلسطينيين في الداخل ومعركتهم المخصوصة ولا سيما في ما يتعلق بالحفاظ على هويتهم وانتمائهم القوميّ والوطنيّ في مواجهة شتى عوامل تشويههما وفي مقدمها عامل الأسرلة.

ووجّه بشارة كلمة خاصة إلى الذين يكمّلون هذا المشوار من الأجيال الشابة، متمنيًا عليهم استمرار الحفاظ على الجمعية وما حققته، والتأسيس على ذلك لتحقيق مزيد من الإنجازات الاستثنائية في ظل الظروف العامة والخاصة التي تعمل الجمعية في ظلّها. في الحوار تجوال في قلب بشارة وعقله حيال الماضي وذكرياته، وكيف أصبح ينعكس الآن في الحاضر، وتوقّف أمام أبرز ما ينبغي مواصلة الاشتباك معه من أجل مستقبل أفضل.