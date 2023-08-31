انتقادات لاذعة تطال نتفلكس وأمازون على خلفيّة إضراب هوليوود

تهدف هذه الحركة التاريخيّة إلى تحسين الأجور، خصوصًا في ما يتعلّق بإيرادات الأفلام المعروضة على المنصّات الرقميّة، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعيّ في القطاع

وجّه النجم الأميركيّ آدم درايفر، اليوم الخميس، انتقادات لاذعة لمنصّتي نتفلكس وأمازون، وذلك على خلفيّة موقفهما من حركة إضراب كتّاب السيناريو والممثّلين التي تشلّ هوليوود.

وجاءت هذه الانتقادات، ضمن عرض فيلم "فيراري" الذي يشترك في بطولته، ضمن المنافسة في مهرجان البندقيّة السينمائيّ.

وتهدف هذه الحركة التاريخيّة إلى تحسين الأجور، خصوصًا في ما يتعلّق بإيرادات الأفلام المعروضة على المنصّات الرقميّة، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعيّ في القطاع.

ويمثّل آدم درايفر مع زملائه في فريق فيلم "فيراري"، أحد الإنتاجات النادرة الّتي حصلت على إذن خاصّ من نقابة "ساغ أفترا" SAG-AFTRA النافذة في هوليوود، ليتمكّنوا من الترويج للعمل في مهرجان البندقيّة، على الرغم من الإضراب.

وتساءل درايفر خلال مؤتمر صحافيّ لمناسبة تقديم الفيلم في المهرجان الإيطاليّ "لماذا يمكن لشركة توزيع صغيرة (مثل "نيون" الّتي توزّع فيلم "فيراري" في الولايات المتّحدة) أن تمتثل لمطالب (النقابة) في حين لا تستطيع شركة كبيرة مثل نتفليكس أو أمازون ذلك؟".

وأشار إلى أنّ الإعفاء الّذي استفاد منه الفيلم "يوضّح بشكل أكبر حقيقة أنّ البعض مستعدّون لدعم الأشخاص الّذين يتعاونون معهم، والبعض الآخر لا"، معبّرًا عن "السعادة" و"الفخر" بالمجيء إلى البندقيّة "لدعم هذا الفيلم".

وأضاف "لكلّ هذه الأسباب، لا داعي للقلق بشأن اتّخاذ قرار بدعم نقابتكم، وأنا هنا من أجل ذلك، لإظهار تضامنيّ والتأكيد أنّ ما يهمّ حقًّا هو الأشخاص الّذين تعملون معهم".

كما أبدى مخرج "فيراري" مايكل مان "تضامنه التامّ" مع الحركة الاجتماعيّة، غداة افتتاح الدورة الثمانين لمهرجان البندقيّة. وفي اليوم السابق، أعرب رئيس لجنة التحكيم، المخرج الأميركيّ داميان شازيل، عن دعمه للمضربين.