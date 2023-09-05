قناة "العربي 2": برامج ومسلسلات وأفلام عربية وعالمية في خريف 2023

عرضت شبكة "التلفزيون العربي" في حفل لها شبكتها البرامجية لموسم خريف 2023 على قناة "العربي 2"، وتشمل مواسم جديدة لبرامج أثبتت نجاحها بالإضافة إلى برامج جديدة ومجموعة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات.

أعلنت مساء الثلاثاء قناة "العربي 2" عن شبكتها البرامجية لموسم خريف 2023، في حفل نظم بمقر شبكة "التلفزيون العربي" بمدينة لوسيل القطرية، بحضور للأسرة الإعلامية من داخل قطر، وكذلك من عدة دول عربية عبر بث مباشر خاص.

استعرض المدير التنفيذي لقناة "العربي 2"، إلياس خوري، بالتفصيل خلال الحفل الشبكة البرامجية الجديدة، والتي تشمل مواسم جديدة لبرامج أثبتت نجاحها، إضافة إلى برامج جديدة، ومجموعة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات المنتقاة بعناية فائقة، بناء على تحقيقها للإجماع النقدي والجماهيري.



استهل خوري اللقاء بالتأكيد على سعي قناة "العربي 2" إلى خلق نموذج مختلف قوامه المحتوى الترفيهي الراقي الذي يخاطب العائلة العربية مجتمعة، وأضاف بالقول "أردناها خطوة متقدمة إضافية في مشوار القناة نحو إرساء خط جديد في العالم العربي من المضمون الترفيهي الثقافي الراقي والهادف الذي يخاطب عقول وقلوب العائلة العربية مجتمعة، متسلحين بأحدث التقنيات والبصريات، وحريصين على تقديم برامج بأعلى جودة لإيصال هذا المضمون الفريد للجمهور".

جسر بين الشاشة والمنصات الرقمية

وأكد المدير التنفيذي لقناة "العربي 2" على ضرورة الوعي بالتحولات التي تشهدها الصناعة الإعلامية بالقول "توجهنا هو خلق مضمون تفاعلي يتخطى الشاشة ليغذي مختلف المنصات الرقمية إيقانا منا بأهمية هذه المنصات، والحيز الذي تكتسبه يوميا خاصة لدى فئة الشباب التي تكمن في صلب اهتماماتنا".

وأضاف "عملنا على إستراتيجية رقمية تواكب البرامج المعروضة على الشاشة، وتخلق جسرا بين ما يقدم على الشاشة وبين كافة المنصات الرقمية، عن طريق استحداث فقرات حصرية من برامجنا يتم عرضها حصريا على المنصات. أيضا، عملنا على عدد من البرامج القصيرة التي ستبث حصريا على المنصات الرقمية لتعزيز التواصل والتفاعل مع جمهورنا المتنامي بشكل مطرد عليها".

مواسم جديدة للبرامج الطربية

خلال الحفل تم استعراض التحديثات المميزة على البرامج التي أثبتت نجاحها في مواسمها السابقة حيث سيستقبل النجم مروان خوري في الموسم الخامس من برنامج "طرب" نجوما لامعين في سماء الأغنية العربية منهم هاني شاكر، صابر الرباعي، بلقيس فتحي، محمد عساف، جوزيف عطية، وفنانين آخرين، إضافة إلى النجمة إليسا التي ستتمكن أخيرا من تلبية طلب الجمهور بحضورها مع النجم مروان خوري الذي كتب ولحن لها أجمل الأغاني خلال مسيرتها.

وبحضور الفنان الكبير رشيد غلام، تم استعراض الموسم الجديد من البرنامج الطربي "مقامات"، والذي يستمر في تسليط الضوء على الألوان الموسيقية الطربية، وتعريف الجمهور بالتراث العربي الموسيقي وأعلام هذا التراث. البرنامج سيستقبل في موسمه الرابع عددا من الأسماء المميزة من بينها المطربة الجزائرية منال غربي، اللبنانية أميمة خليل، المغربي سعيد بالقاضي، الكويتي سلطان المفتاح وغيرهم من الفنانين التي سيتم الإعلان عنهم تباعا قريبا.

وبعد النجاح الكبير الذي عرفه الموسم الأول، يستمر برنامج "مشوار ستي" في الاحتفاء بالتراث الغنائي الفلسطيني، حيث تشارك الفنانة دلال أبو آمنة، رحلتها مع مجموعة من السيدات بحثا وتوثيقا للإرث الشفوي للغناء الفلسطيني، وهذا عبر التنقل عبر المدن الفلسطينية والتعرف مع أهلها على تراثها، كما يتخلل كل حلقة غناء بعض الأغاني التراثية الخالدة، بالإضافة إلى الأغاني الخاصة التي تميز هذا الموسم.

جرعة ثقافية وترفيهية عالية

جرى الكشف خلال الحفل عن جديد البرامج الثقافية والترفيهية التي ستعرض على قناة "العربي 2" هذا الموسم، إذ يعود برنامج "سيداتي سادتي" مع الإعلامي القدير عارف حجاوي في موسم جديد، يتضمن فقرة جديدة هي "مطبخ العزاب" يكتشف من خلالها الجمهور جانبا خفيا في شخصية الصحافي والكاتب والخبير اللغوي الفلسطيني الأشهر. أيضا، يستمر البرنامجان اليوميان "ضفاف" و "صباح النور" في رصد كل ما يهم الأسرة العربية في الجوانب الثقافية والاجتماعية، فيما يواصل برنامج "صحتك" مسار زيادة الوعي والتثقيف في المجال الصحي من خلال رصد التجارب الميدانية والتقارير الحديثة في مجال الطب.

أيضا، سيتم عرض مواسم جديدة من برامج "لها الكلمة" الذي يسلط الضوء على سير نساء عربيات بارزات، برنامج "نكهة بلدي" الذي يتناول في كل حلقة التعريف بأكلة لها نكهة تقليدية ومرتبطة تاريخيًّا بمدينة عربية، وبرنامج "وسط البلد" الذي يسافر عبر الأحياء المتميزة ساردا حكاياتها وتاريخها ومؤسسيها.

مسلسلات وأفلام روائية ووثائقية عربية وعالمية

ضمن جديد قناة "العربي 2" لهذا الموسم، جرى الكشف عن عرض مسلسلين كل أسبوع، وسبق للقناة عرض مسلسلات من عدة دول عربية هي مصر، سورية، لبنان، الجزائر واليمن، تشترك في معالجتها لمواضيع تلامس أرض الواقع في العالم العربي والعالم أجمع. في هذا الموسم ستستقبل شاشة "العربي 2" العرض الثاني الحصري لمسلسل "ابتسم أيها الجنرال" من بطولة النجم السوري مكسيم خليل بعد العرض الحصري الأول على قناة "العربي 2" خلال شهر رمضان الماضي، إضافة إلى مسلسل "تحت الوصاية" للنجمة المصرية منى زكي، ومسلسلات أوروبية ذات إنتاج ضخم، وقصص تاريخية متميزة مثل المسلسل الهولندي Legacy والمسلسل الايرلندي The Spectacular.

أيضا، سيتم عرض فيلم روائي طويل وفيلم وثائقي كل أسبوع، وفي هذا السياق أكد المدير التنفيذي لقناة "العربي 2"، إلياس خوري، على أن الاختيار الذي أشرف عليه مدير قسم الاستحواذ جوزيف الحسيني انبنى على معايير دقيقة تدعم الأفلام المستقلة للكتاب والمخرجين العرب، والتي أثبتت جديتها وجودتها من خلال نيلها لجوائز هامة عربيا وعالميا، وهو الأمر الذي ينسحب على البرامج الوثائقية العربية والعالمية المدبلجة، والتي ستعرض بمعدل 5 ساعات في الأسبوع شاملة مواضيع مختلفة تشمل التاريخ، الثقافة، العلوم، الرياضة، التكنولوجيا، الاكتشافات، الحضارات، إضافة إلى السير الذاتية لشخصيات ملهمة.

برنامجان جديدان

ضمن التحديثات التي ستشهدها الشبكة البرامجية لقناة "العربي 2"، تم الإعلان عن برنامجين أسبوعيين جديدين هما "مطالعات" و "مصور الشارع". يتطرق البرنامج الثقافي "مطالعات" إلى أحدث الإصدارات الأدبية والفكرية، ويتناول مختلف أوجه الأدب والثقافة، كما يرصد الفعاليات الثقافية كالمهرجانات والجوائز الأدبية، في سعي لخلق منصة للحوار مع الكتاب والمفكرين، فيما يأخذنا "مصور الشارع" عبر عدسات المصورين إلى شوارع القرى والمدن العربية، موثقا حكايات سكانها، وراصدا كواليس أجمل الصور.

يجدر بالذكر أن الشبكة البرامجية الجديدة لقناة "العربي 2" ستنطلق يوم 10 أيلول/سبتمبر الداخل، وستستمر إلى غاية حلول شهر رمضان الذي سيشهد شبكة برامجية خاصة يتم التحضير لها حاليا.