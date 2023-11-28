المغرب: عشرات الفنانين يرفضون "صمت" مهرجان مراكش للسينما تجاه غزة

ودعا الموقعون على البيان إلى "الوقف الفوري للتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين"...

آثار الدمار في غزّة بعد القصف الإسرائيليّ (Getty)

عبّر العشرات من الفنّانين العرب والأجانب، اليوم الثلاثاء، عن تضامنهم مع القضيّة الفلسطينيّة، ورفضهم لـ"صمت" مهرجان مراكش الدوليّ للسينما تجاه ما يحدث في غزّة.

هذا الموقف عبَّر عنه بيان يحمل توقع ممثلين ومخرجين ومنتجين ومهنيين في قطاع السينما مشاركون في المهرجان بمدينة مراكش.

ودعا الموقعون على البيان إلى "الوقف الفوري للتهجير القسري والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين".

وشددوا على ضرورة إنهاء الحصار المستمر على غزة منذ عام 2006، وضمان حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين.

ومن بين الموقعين على البيان المخرج الأنغولي فراديك باستوس والمخرجان التونسيان محمد بن عطية وعلاء الدين سليم والمخرجة الجزائرية ميا بن دريمية والكاتبة ومنتجة الأفلام اللبنانية جيهان الطاهري.

وحتى الساعة 17:30 "ت.غ" لم تعقب إدارة مهرجان مراكش للسينما على البيان.

وتنظم إدارة المهرجان الدولي للفيلم (غير حكومية) الدورة العشرين للمهرجان بين 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وهذا المهرجان هو أحد أبرز الملتقيات السينمائية في إفريقيا.

وسبق أن أعلن منظمو المهرجان، في بيان، إلغاء فقرات أساسية ومظاهر احتفال، تضامنا مع الضحايا في غزة.

وبعد تجميدها في عام 2000، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بوساطة أمريكية، في خطوة رفضتها قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 15 ألف قتيل فلسطيني، بينهم 6150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.