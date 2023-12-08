الفائز بجائزة نوبل للآداب يون فوسه: الكتابة يمكنها إنقاذ الأرواح

أقرّ المؤلّف بوجود حالات انتحار في أعماله أكثر ممّا يودّ. وأضاف "خشيت أن أكون قد ساعدت بهذه الطريقة في إضفاء المشروعيّة على الانتحار"...

اعتبر الكاتب النروجيّ يون فوسه الفائز بجائزة نوبل الآداب لسنة 2023 أنّ "الكتابة يمكن أن تنقذ الأرواح"، مشيرًا بذلك خلال محاضرة الخميس تسبق تسلّمه جائزته إلى حالات الانتحار العديدة الّتي يتناولها في كتاباته.

وقال الكاتب المسرحيّ في مؤتمر في ستوكهولم قبل أيّام من احتفال توزيع جوائز نوبل الأحد "إذا كانت كتاباتي يمكن أن تساعد أيضًا في إنقاذ حياة الآخرين، فلن يجعلني أيّ شيء أكثر سعادة".

وأقرّ المؤلّف بوجود حالات انتحار في أعماله أكثر ممّا يودّ. وأضاف "خشيت أن أكون قد ساعدت بهذه الطريقة في إضفاء المشروعيّة على الانتحار".

لكنّه روى أنّ قرّاء أكّدوا له أيضًا أنّ كتاباته "أنقذت بكلّ بساطة حياتهم"، بعد الإعلان عن فوزه بجائزة نوبل، مشيرًا إلى أنّه تأثّر كثيرًا بهذه الشهادات.

وأضاف "كنت أدرك بمعنى ما أنّ الكتابة يمكن أن تنقذ الأرواح، وربّما أنقذت حياتي أيضًا".

وأعلنت الأكاديميّة السويديّة في تشرين الأوّل/أكتوبر الفائت منح جائزة نوبل الآداب 2023 للكاتب البالغ 64 عامًا "لمسرحيّاته المبتكرة وأعماله النثريّة الّتي تعطي صوتًا لما لا يمكن البوح به".

ويتسلّم فوسه جائزته مصحوبة بميداليّة ومبلغ 11 مليون كرونة سويديّة (980 ألف يورو) من الملك كارل السادس عشر غوستاف، في يوم ذكرى وفاة العالم والمخترع ألفرد نوبل عام 1896.