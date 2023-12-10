المخرج الدنماركي رمضان حسيني يتبرّع بقيمة جائزة فيلمه "بانت" إلى غزّة

قال: "سنوصل القيمة المالية للجائزة التي فاز المخرج رمضان حسيني، إلى إخواننا في فلسطين وغزة المحكوم عليهم بالجوع، جراء الهجمات الوحشية التي تشنها إسرائيل الصهيونية بناء على طلبه"...

تبرّع المخرج الدنماركيّ رمضان حسيني، بقيمة جائزة حصل عليها من مسابقة دوليّة للأفلام القصيرة لمصلحة الفلسطينيّين.

وذكر بيان الأحد، أنّ الفيلم "بانت" للمخرج الدنماركيّ رمضان حسيني، فاز بالمرتبة الثانية بالفئة الدوليّة في "المسابقة الدوليّة للأفلام القصيرة"، الّتي أقامها الاتّحاد في أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، بمساهمة وزارة الثقافة.

وأوضح البيان أنّ حسيني، أعرب عن شكره لرئيس الاتّحاد محمود أرسلان، على تصريحات الأخير الداعمة لفلسطين وغزّة.

وأضاف أنّ المخرج الدنماركيّ أعرب عن رغبته في التبرّع بالقيمة الماليّة لجائزته لمصلحة حملات المساعدات الموجّهة للفلسطينيّين.

بدوره، شكر رئيس الاتّحاد، المخرج رمضان حسيني، على حسّه العالي وعلى سلوكه الهادف والمثاليّ.

وبين أرسلان، أنّ المسابقة الدوليّة للأفلام القصيرة ساحة نضاليّة مشتركة للحركة الثقافيّة والنقابيّة.

وقال: "سنوصل القيمة الماليّة للجائزة الّتي فاز المخرج رمضان حسيني، إلى إخواننا في فلسطين وغزّة المحكوم عليهم بالجوع، جرّاء الهجمات الوحشيّة الّتي تشنّها إسرائيل الصهيونيّة بناء على طلبه".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على قطاع غزّة، فصل خلالها شماليّ القطاع عن الوسط والجنوب، وخلّفت حتّى مساء السبت، 17 ألفًا و700 شهيد، و48 ألفًا و780 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتيّة، و"كارثة إنسانيّة غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسميّة فلسطينيّة وأمميّة.