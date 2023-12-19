إسبانيا: فنّانون يطالبون وقف جريمة إسرائيل ضد الإنسانيّة في غزة

وقّع مئات الفنّانين والمثقّفين والصحفيّين حملة انطلقت في البلاد للمطالبة "بوقف فوريّ ودائم لإطلاق النار"، وحملت بيانًا تحت عنوان "من الضروريّ وقف الحرب، لا للإرهاب لا للإبادة الجماعيّة"...

نشر عدد من الفنّانين في إسبانيا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعيّ يظهرون فيه ردّ فعلهم تجاه إسرائيل الّتي تشنّ عدوانًا على قطاع غزّة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، وصفته منظّمات حقوقيّة عديدة بأنّه "إبادة جماعيّة".

وطالب الفنّانون المجتمع الدوليّ وقف "الجريمة الإسرائيليّة ضدّ الإنسانيّة".

وطالب الفنّانون المجتمع الدوليّ باتّخاذ الاحتياطات اللازمة إزاء "الجريمة ضدّ الإنسانيّة في غزّة"، ومن بينهم ألبا فلوريس الّتي لعبت شخصيّة "نيروبي" في مسلسل "لا كاسا دي بابل".

كما شارك الممثّلون بيبي فيويلا، وألبرتو سان خوان، وخوان دييغو بوتو، والمطرب أمبارو سانشيز، في تقديم دعمهم لغزّة.

وقال الفنّانون في الفيديو "تواصل إسرائيل قصف قطاع غزّة بشكل عشوائيّ منذ 7 أكتوبر، إسرائيل تقصف غزّة بشكل ممنهج من أجل إلحاق أكبر قدر من الضرر بالشعب الفلسطينيّ".

وأضافوا "إسرائيل تستهدف بشكل خاصّ المدارس والمنازل والمستشفيات والبنى التحتيّة المدنيّة، والمساجد وسيّارات الإسعاف، قتل حتّى نحو 20 ألف شخص، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، وبحسب منظّمة إنقاذ الطفولة، يقتل طفل كلّ 10 دقائق في غزّة".

Varios artistas españoles como Wyoming o Carlos Bardem graban un vídeo exigiendo a Pedro Sánchez cortar relaciones con Israel: «Están bombardeando Gaza para causar el mayor daño posible».



«Cada 10 minutos, un niño muere en Gaza». pic.twitter.com/A0ciemCFUq — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) December 19, 2023

الفيديو تضمن دعوات أيضًا حيث جاء فيه "تقع على عاتق كلّ حكومة مسؤوليّات يجب عليها الوفاء بها لحماية حقوق الإنسان وضمان السلام، ويمكن للحكومات، بل وينبغي لها، أن تتّخذ تدابير ضدّ جريمة إسرائيل ضدّ الإنسانيّة".

وأردف: "فتح المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة تحقيقًا في الجريمة ضدّ الإنسانيّة، ويصف كثير من الناس ما حدث باعتباره إبادة جماعيّة، والحكومة الإسبانيّة قالت إنّ الهجمات على غزّة غير مقبولة، فيما قال البرلمان الأوروبّيّ طفح الكيل".

وشدّد الفنّانون على أنّه "ينبغي للحكومة (الإسبانيّة) أن تتّخذ خطوة أخرى، يجب أن تتوقّف تجارة الأسلحة مع إسرائيل".

ويعبر العديد من الفنّانين في إسبانيا عن ردود فعل تجاه إسرائيل بسبب هجماتها في غزّة بطرق مختلفة.

ووقع مئات الفنّانين والمثقّفين والصحفيّين حملة انطلقت في البلاد للمطالبة "بوقف فوريّ ودائم لإطلاق النار"، وحملت بيانًا تحت عنوان "من الضروريّ وقف الحرب، لا للإرهاب لا للإبادة الجماعيّة".