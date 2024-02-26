وفاة الفنّان اللبنانيّ الشهير فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

إلى جانب التمثيل، عمل فادي إبراهيم مترجمًا لأفلام وثائقيّة عبر تلفزيون لبنان الرسميّ، كما مارس مهنة الماكياج الفنّيّ للأعمال التلفزيونيّة.

أكّد فنّانون لبنانيّون صباح اليوم الأثنين، وفاة الممثّل اللبنانيّ الشهير فادي إبراهيم، عن عمر ناهز الـ67 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأكّد عدد من زملائه الفنّانين على شبكات التواصل الاجتماعيّ نبأ وفاته بعدما كانت وسائل إعلام في اليومين المنصرمين أوردت أنباء عن تدهور حالته الصحّيّة وإدخاله العناية المركّزة نتيجة معاناته من مضاعفات داء السكّريّ.

وترك إبراهيم وراءه مسيرة فنّيّة استمرّت أكثر من أربعة عقود طبعت أدواره خلالها ذاكرة المشاهدين في لبنان والعالم العربيّ.

وشغلت صحّة إبراهيم في الأسابيع الأخيرة الأوساط الفنّيّة وشبكات التواصل الاجتماعيّ بعد بتر ساقه نتيجة لمضاعفات إصابته بداء السكّريّ، ونشأت موجة تعاطف شعبيّة وفنّيّة واسعة معه، تجلّت في إقبال كبير على المساهمة في حملة لجمع التبرّعات أطلقتها نقابة ممثّلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان لإكمال علاجه المكلّف.

وقال نقيب الفنّانين نعمة بدوي إنّ "تكاتف الممثّلين كان لافتًا" مع إبراهيم الّذي تولّى بطولة عشرات المسلسلات المحلّيّة. وأضاف إنّ "فنّانين ومنتجين وأصحاب محطّات تلفزيونيّة وقفوا إلى جانب" الممثّل.

ووصف إبراهيم المولود عام 1956 لأب لبنانيّ وأمّ أستراليّة، بأنّه من أكثر الممثّلين العرب وسامة، وقد لقّب بـ"دون جوان الشاشة الفضّيّة".

وبدأ فادي إبراهيم مسيرته التلفزيونيّة في ثمانينات القرن العشرين، حين تعرّف عليه الجمهور خصوصًا من خلال مشاركته في مسلسلات وإعلانات حقّقت انتشارًا كبيرًا.

لكنّ المحطّة الأبرز في مسيرته كانت من خلال مسلسل "العاصفة تهبّ مرّتين" الّذي شكّل علامة فارقة في الدراما اللبنانيّة في منتصف التسعينات، وامتدّ على أكثر من 170 حلقة. ولا تزال شخصيّته "نادر صباغ"، والثنائيّة الّتي شكّلها مع الممثّلة رولا حمادة بشخصيّة "جمال سالم" في هذا العمل راسخة في أذهان المشاهدين. وقد تكرّرت هذه الثنائيّة في مسلسل "نساء في العاصفة" أواخر التسعينات.

ويزخر رصيد فادي إبراهيم خلال العقود الأربعة الماضية بمشاركات تمثيليّة كثيرة في مسلسلات لبنانيّة أو عربيّة مشتركة، بينها "كلّ الحبّ كلّ الغرام"، و"بين بيروت ودبيّ"، و"ثورة الفلّاحين"، وصولًا إلى "للموت 2" أخيرًا.

وإلى جانب التمثيل، عمل فادي إبراهيم مترجمًا لأفلام وثائقيّة عبر تلفزيون لبنان الرسميّ، كما مارس مهنة الماكياج الفنّيّ للأعمال التلفزيونيّة.

وإثر انتشار خبر وفاة إبراهيم، ضجّت الشبكات الاجتماعيّة برسائل نعي للممثّل الراحل، بينها رسائل كثيرة من مشاهير في مجالات مختلفة أشادوا بالممثّل الراحل وبقدراته التمثيليّة وشخصيّته وكفاحه ضدّ المرض.