جمعيّة الثقافة العربيّة تصدر تقريرها السنويّ لعام 2023

لفتت الجمعيّة الثقافة العربيّة إلى أنّها طوَت هذا العام يوبيلها الفضيّ وربع قرنٍ على انطلاقتها في أواخر تسعينيّات القرن الماضي، وقد كلّلت هذا الإنجاز إضافةً الى إنجازاتٍ مُلفتة عدّة حقّقتها على مدار عام 2023 بتجميعها في تقريرٍ ليتسنى لجمهورها مُطالعتها بالتفصيل.

أصدرت جمعيّة الثقافة العربيّة، مؤخرًا، تقريرها السنويّ لعام 2023، والذي تعرض خلاله أهم الإنجازات التي حقّقتها مشاريع الجمعيّة خلال العام الماضي، موضحة أنها رفعته عبر موقعها الإلكترونيّ وعبر منصّات وسائل التواصل الاجتماعيّ، "ليكون مُتاحًا للاطلاع عليه من قبل الجمهور العام، وانطلاقا من أهمية الحفاظ على الشفافيّة".

ولفتت الجمعيّة الثقافة العربيّة إلى أنّها طوَت هذا العام يوبيلها الفضيّ وربع قرنٍ على انطلاقتها في أواخر تسعينيّات القرن الماضي، وقد كلّلت هذا الإنجاز إضافةً الى إنجازاتٍ مُلفتة عدّة حقّقتها على مدار عام 2023 بتجميعها في تقريرٍ ليتسنى لجمهورها مُطالعتها بالتفصيل.

وذكرت أنه مع بداية العام الماضي، خاضت الجمعيّة تحدياتٍ على مستويات عدّة، وعلى إثر ذلك خطّطت الجمعيّة للدخول إلى معترك هذه التحديات من أجل تحقيق أهداف واسعة، بوجهٍ خاص، على مستويّين: الأول، زيادة عدد المستفيدين من الخدمات التي تُقدّمها جمعيّة الثقافة للعاملين في المجال الثقافيّ على نطاق مجتمعنا الفلسطينيّ في الداخل وشعبنا كُلّه، خدمات حاملة لهوية واضحة غير مُترنحة أمام الصعوبات والضغوط التي يواجهها مشروع الفلسطينيّين الثقافيّ والسياسيّ. الأمر الذي يساهم في فتح آفاقٍ إضافيّة لإيصال رسالتنا الوطنيّة وتطالعنا الحضاريّة.

والثاني، مستوى شقّ طُرق مُجتمعيّة جديدة، بهدف كفل ديمومة الجمعيّة في نشاطها المجتمعيّ العام، وزيادة رُقعة المستفيدين من منحة روضة بشارة عطا الله، والتي انطلقت مُنذ أكثر من 17 عامًا موفرة لطلّبتنا الجامعيّين قاعدة تأهيليّة ليكونوا مُبادرين وعمادًا في مجتمعنا وشعبنا مُستقبلًا. وبناءً على ذلك تم إطلاق صندوق "سِماك" المُخصّص لجمع تبرعات وتوفير منحة إضافيّة تزيد من عدد المُستفيدين.

وأضافت الجمعية أنه انطلاقًا من دافع اعتزازها بجمهورها الذي يزداد من عام إلى آخر، "نوجّه هذا التقرير إليه متوخين أن نظل نستمد منه الدعم والرؤيا لبلوغ الغايات المشتركة. نُرفقه واضعين نصب أعيننا الانطلاق نحو عامٍ آخر، بطموحٍ أكبر".