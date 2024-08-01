بمشاركة 300 دار نشر: إسطنبول تستضيف معرض الكتاب العربيّ

تترقّب مدينة إسطنبول التركيّة انطلاق الدورة التاسعة للمعرض الدوليّ للكتاب العربيّ، تحت شعار "الكتاب مستقبل"، بمركز المعارض في إسطنبول، في الفترة من 10 إلى 18 أغسطس/ آب.

ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وينظّمه اتّحاد الناشرين الأتراك، والجمعيّة الدوليّة لناشري الكتب العربيّة، وجمعيّة الناشرين الأتراك.

ويؤكّد منظّمو المعرض أنّه "أكبر معرض للكتاب العربيّ خارج العالم العربيّ"، حيث ينتظر أن يستمرّ 9 أيّام بين الساعة 10.00 - 22.00 بالتوقيت المحلّيّ.

ويستضيف المعرض فعّاليّات ثقافيّة متنوّعة من محاضرات وندوات فكريّة وحفلات توقيع كتب وأمسيات شعريّة ونشاطات فنّيّة متنوّعة، وركن اللغة حيث ستقام الأنشطة الّتي تعزّز تعلّم اللغة التركيّة والعربيّة.

ويهدف المعرض، الّذي استضاف ما يقرب من 180 ألف زائر العام الماضي، واعتمده اتّحاد الناشرين العرب بالقاهرة، إلى جمع المعلّمين والطلّاب من الجامعات ودورات اللغة ومدارس الأئمّة والخطباء ومعاهد تعليم القرآن الكريم الّتي تقدّم تعليم اللغة العربيّة في تركيّا.

ويجمع المعرض، الّذي يعدّ منصّة مهمّة لتعلّم اللغة العربيّة ونشرها وتعزيز الروابط الثقافيّة، الكثير من الأكاديميّين والأدباء والكتّاب والرسّامين ومصمّمي الجرافيك وممثّلي دور الطباعة مع ناشرين في الأسواق المحلّيّة والخارجيّة، ممّا يوفّر فرصًا لعقد اتّفاقيّات في حقوق النشر ومشروعات جديدة.